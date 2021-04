Les groupes EDF et SNCF signent leur premier contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire dâ€™une durÃ©e de 20 ans

Les groupes EDF et SNCF ont annoncé le 7 avril dernier la signature entre EDF Renouvelables et SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, de leur premier contrat d’achat d’électricité renouvelable (Green Corporate Power Purchase Agreement) d’une durée de 20 ans. Ce contrat porte sur la production électrique d’une centrale solaire de 20 MW dont la construction débutera dans les prochains mois. Détails !

EDF Renouvelables et SNCF Energie viennent donc de signer un Green Corporate PPA, un contrat d’achat direct d’électricité par lequel une entreprise consommatrice s’approvisionne directement auprès d’une centrale solaire ou éolienne construite à cet effet à un prix déterminé par avance à moyen ou long terme. Par ce contrat nouvellement signé, EDF Renouvelables s’engage à fournir pendant 20 ans à SNCF Energie, la production électrique d’une centrale photovoltaïque de 20 MW située sur les communes de Lachapelle-Auzac et de Souillac, dans le département du Lot, à un prix déterminé par avance et compétitif. La construction de la centrale solaire débutera dès cette année, pour une mise en service prévue en 2023. La production annuelle de la centrale s’élèvera à 25 GWh, ce qui correspond par exemple à environ la moitié de la consommation électrique nécessaire à la circulation des TGV entre Paris et Lille chaque année.

Deux acteurs majeurs pleinement engagés dans la transition énergétique

Le groupe SNCF poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de transition énergétique, tout en étant déjà l’opérateur de transports de passagers et de marchandises le moins émetteur de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité en France : il transporte 11 % des passagers et des marchandises en France pour moins de 1 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur. SNCF Voyageurs confirme son ambition d’atteindre 40 à 50% d’énergies renouvelables dans son mix de consommation d’électricité pour la traction des trains à l’horizon 2025. Pour y parvenir, sa filiale SNCF Energie est engagée dans des négociations avec différents développeurs et producteurs d’énergie renouvelable. L’objectif est de développer ces contrats « Green Corporate PPA » à hauteur de 20% de la consommation d’électricité pour la traction des trains.

Pour le groupe EDF, l’enjeu est d’accompagner ses clients vers la neutralité carbone, cœur de sa raison d’être, en développant des solutions sans énergies fossiles pour les transports, l’industrie et les bâtiments. Acteur de premier plan des énergies renouvelables, le Groupe contribue à leur développement, conformément aux objectifs du Gouvernement qui souhaite porter leur part dans le mix électrique français à 40% en 2030.

Le solaire pour faire du train la solution de mobilité durable par excellence.

Ce nouveau projet photovoltaïque contribue également à la réussite du Plan solaire d’EDF, qui vise à faire du Groupe un des leaders du solaire en France avec un objectif de 30% de parts de marché d’ici 2035. A cette occasion, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du Groupe EDF, a déclaré : « Nous sommes très heureux de signer avec le groupe SNCF notre premier corporate PPA en France pour un actif neuf. Ce succès démontre une nouvelle fois notre capacité à proposer des solutions compétitives et innovantes à nos clients en matière de transition énergétique. Ce contrat permettra à EDF d’accompagner la SNCF dans son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et ouvre la voie à d’autres coopérations entre nos Groupes. Le projet est en ligne avec la stratégie CAP 2030 qui vise à doubler les capacités renouvelables du groupe EDF de 28 GW à 60 GW nets, entre 2015 et 2030.». Jean-Pierre Farandou, Président-Directeur Général du groupe SNCF, précise : « Cette signature par SNCF Energie s’inscrit dans la volonté de l’ensemble du groupe SNCF et des cheminots de faire du train la solution de mobilité durable par excellence. Nous sommes fiers de contribuer par ce contrat signé avec le groupe EDF à la création de capacités solaires photovoltaïques supplémentaires en France, qui participeront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe».