K2 System poursuit son dÃ©veloppement et ouvre un nouveau site en Australie

Le fabricant allemand de systèmes de montage pour les installations photovoltaïques ouvre sa neuvième implantation dans le monde à Brisbane en Australie. K2 Systems Pty Limited desservira ainsi le cinquième continent, la Nouvelle-Zélande et les Îles du Pacifique. L’équipe australienne se concentrera dans un premier temps sur le marché résidentiel. Les installateurs bénéficient déjà des nombreuses années d’expérience au sein de l’entreprise et de la compréhension du service, à l’instar du logiciel de planification K2 Base.

Avec la nouvelle implantation, K2 Systems étend encore sa présence mondiale et propose des solutions de système de montage innovantes et rapides à installer pour les toits australiens, qui sont pour la plupart recouverts de tôle ondulée, Trimdeck en métal et en béton. «L’Australie, riche en heures d’ensoleillement, a installé 3 GW d’énergie solaire de capacité sur les toits sur la seule année dernière. Nous voyons ici un grand potentiel pour K2 en tant qu’experts de la toiture et attendons avec impatience de nouveaux clients pour de nouveaux défis », explique Katharina David, directrice générale de K2 Systems.

Le directeur général du nouveau site de Brisbane, David McCallum, travaille dans l’industrie depuis plus de 21 ans et connaît très bien le marché solaire australien. «Le plus grand avantage de K2 est la planification du logiciel K2 Base. Il garantit que l’installation photovoltaïque peut être planifiée conformément au code du bâtiment et aux Norme australienne AS1170.2. Surtout pour nos plus de 4000 kilomètres de littoral du Queensland à

Victoria, les charges de vent doivent être correctement prises en compte dans la planification. Avec K2 Base, l’installateur sait de quels et de combien composants il a besoin avant même de commencer l’installation. Je suis très heureux de pouvoir proposer les systèmes de montage en combinaison avec ce formidable outil de conception en Australie », déclare David McCallum. K2 Systems Pty Limited est membre corporatif de l’association nationale Clean Energy Conseil, qui s’engage, entre autres, dans la transition énergétique en Australie.