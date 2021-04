Valorem dÃ©veloppe CryosolarÂ® une chambre froide solaire autonome indispensable au dÃ©veloppement des zones isolÃ©es

Cryosolar® est une solution de production de froid et d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Cette chambre froide solaire autonome répond aux enjeux de conservation de produits sensibles et périssables en sites isolés. Avec sa solution innovante de stockage froid (« batterie froide », technologie verte brevetée par VALOREM), Cryosolar® garantit un froid fiable et continu 24h/24 et 7J/7, même en l’absence de soleil. La journée, à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’électricité est produite afin de générer du froid dans la chambre froide et recharger une batterie froide. L’installation rapide du container (quelques jours) garantit un redéploiement facile, assurant un maillage progressif du territoire et permettant le développement économique des zones isolées non raccordées au réseau.

Une technologie pour la redynamisation des territoires

Cryosolar® apporte une réponse aux enjeux sanitaires et économiques des zones isolées en leur garantissant un accès au froid fiable et constant pour conserver leurs produits sensibles (agro-alimentaire, sanitaires, médicaux). Cette solution unique de production et de stockage de froid et d’électricité à partir d’énergies renouvelables repose sur un procédé propre et respectueux de l’environnement. Au-delà de son atout environnemental, Cryosolar® permet la redynamisation des territoires, tout en encourageant l’économie locale et le développement économique des zones rurales.

Un stockage sur site de produits frais

« Je suis producteur de mangues dans la région de Casamance. Ici la saison des mangues dure environ 6 mois avec une importante production. Durant cette période il y a une surproduction par rapport à la demande intérieure. Je n’ai pas de moyen de conservation, c’est pour cela que tous les ans, environ 50 à 60% de ma production pourrit sur place ou est vendu à prix très bas. » souligne Macky M, revendeur (Afrique de l’Ouest). Avec la solution Cryosolar®, les produits frais (fruits, légumes, viandes, poissons..) sont conservés à une température fiable. Ainsi, le gaspillage est évité et les producteurs ont la possibilité de vendre au meilleur moment et sur plusieurs jours, leurs produits. Autre exemple, en Guadeloupe, un Cryosolar® a ainsi été installé sur l’île de la Désirade avec un financement de la Région Guadeloupe et de l’ADEME pour la conservation de poissons et de fruits de mers. Elle a été mise en service en 2020.

Encadré

Spécificités techniques de Cryosolar®

Chambre froide avec isolation de 180mm d’épaisseur

10 à 35m³ de stockage avec étagères pour optimiser l’espace

Container de 20 à 40 pieds avec panneaux photovoltaïques fixés en toiture

Fluide frigorifique propre

Utilisation d’un stockage eutectique propre et pérenne (technologie brevetée)

Recours minimal aux batteries électrochimiques

Application mobile permettant un suivi quotidien des flux

Suivi à distance de l’équipement et envoi d’alertes en cas de dysfonctionnement

-18°C à +10°C