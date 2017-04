Les grandes centrales photovoltaÃ¯ques : marchÃ©s, opportunitÃ©s et dÃ©fis au salon Intersolar Europe

Les grandes centrales photovoltaïques sont un moteur important de la croissance de ce secteur sur la planète. De plus en plus de projets d’envergures sont réalisés et connectés au réseau dans le monde entier. Sur les marchés très dynamiques, la Chine étant le plus grand d’entre eux, l’augmentation des capacités est majoritairement due aux centrales multi-mégawatts. Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires, et l’Intersolar Europe Conference organisée en parallèle s’intéresseront de près aux grandes centrales et aux défis et opportunités qu’elles représentent : l’exploitation et la maintenance (O&M), le financement et la baisse des prix des composants photovoltaïques.

+76 GW solaires en 2016

D’après les calculs des analystes de Mercom Capital, le photovoltaïque a progressé de 76 gigawatts à l’échelle de la planète en 2016. La puissance photovoltaïque installée dans le monde a donc atteint les quelque 300 GW fin 2016. La majeure partie de cette croissance est due aux grandes centrales photovoltaïques qui sont de plus en plus appréciées notamment dans les pays aux besoins énergétiques grandissants. Cela s’explique notamment par la rapidité de construction des centrales photovoltaïques.

Le coût des composants photovoltaïques baisse et les prix des systèmes pour les grandes installations aussi : 38 pour cent de moins en 2017 par rapport à l’année précédente, d’après les prévisions des analystes de IHS Markit. Cela a une influence sur les prix de l’électricité solaire qui n’ont jamais été aussi faibles déjà en 2016 : un kilowattheure (kWh) coûte en moyenne entre 0,03 et 0,05 dollar américain. Les modules, onduleurs et systèmes de poursuite automatique moins chers ainsi que la croissance du marché et la concurrence grandissante expliquent cette chute des prix. Cela se répercutera aussi sur l’installation et le développement. Les coûts de BoS (balance of system) seront aussi touchés puisqu’ils ne cesseront de baisser d’ici 2020.

L’activité O&M connaît une croissance dynamique

Avec le nombre croissant de grandes centrales, les frais d’exploitation et de maintenance (O&M) augmentent. Entre-temps, un marché propre appelé O&M s’est imposé. La gestion des centrales photovoltaïques sera un facteur de plus en plus important pour la réussite des installations. Des salles de contrôle high-tech pour le pilotage à distance et la surveillance travaillent avec des systèmes de contrôle, de maintenance et de pronostic et utilisent par exemple des drones et des robots. Selon GTM Research, le marché mondial des services O&M a atteint un volume de 182 GW, dont 100 GW pour l’Europe, soit 54 pour cent de plus qu’en 2015. Ce continent reste donc le plus grand marché O&M et de plus en plus de portefeuilles O&M de plusieurs centaines de mégawatts s’y développent.

Les nouvelles tendances à l’honneur à l’Intersolar Europe Conference

Les experts de l’Intersolar Europe Conference, qui aura lieu les 30 et 31 mai à l’ICM (Internationales Congress Center München), pourront échanger leur savoir-faire et leurs connaissances. Plusieurs sessions permettront aux développeurs de projets et aux entreprises de discuter des questions les plus importantes concernant les centrales photovoltaïques dans un contexte international. La session « PV Power Plants: Operation & Maintenance Business » présentera l’évolution des prestations dans le domaine O&M en tant que domaine d’activité à part entière. On y discutera des concepts pour l’optimisation de la rentabilité des installations, la collecte et l’analyse de données ainsi que les questions juridiques liées à la garantie.

Le solaire marche sur l’eau

Quant à la session « The Versatility and Impact of Drones & Robots », elle abordera l’utilisation des drones et des robots à des fins de diagnostic. L’un de leurs avantages est qu’ils représentent une économie de temps et d’argent. Ceux qui assisteront à la présentation en sauront plus sur les autres applications possibles. Là où les surfaces d’installation terrestres ne suffisent plus, les promoteurs se tournent de plus en plus vers l’eau et construisent des installations solaires sur les lacs de retenue, étangs et autres plans d’eau stagnantes. Jusqu’à maintenant, près de 100 MW de centrales photovoltaïques flottantes ont déjà été créés. La session « Floating Power Plants: Concepts/Technologies/Case Studies » évoquera l’avenir de ce marché.

« Global Financing Trends: Solar Merchant PV Power Plants/The Role of Rating Agencies/Insurances » mettra en lumière les tendances mondiales en termes de financement. Les experts se consacrent aux centrales solaires commerciales qui vendent directement leur électricité et imposent ainsi de nouveaux défis à la structure mondiale des coûts. En outre, les agences de notation ont une influence croissante sur la levée des capitaux. Les conséquences sont encore incertaines. Par ailleurs, les assurances sont mises à l’épreuve dans le paysage changeant du photovoltaïque. Il sera également question de leur avenir dans cette présentation. Intersolar Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 2 juin à la Messe München.

