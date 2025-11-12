Les FÃ©Ã©es solaires toujours penchÃ©es sur le berceau de Les MÃ©es dans les Alpes-de-Haute-Provence

ENGIE Green a mis en service lâ€™extension du parc solaire de Les MÃ©es, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dâ€™une puissance de 6,8 MWc, cette installation porte la capacitÃ© totale du site Ã prÃ¨s de 31Â MWc. RÃ©sultat dâ€™un Power Purchase AgreementÂ (PPA) conclu pour une durÃ©e de vingt ans, la nouvelle centrale produira chaque annÃ©e 11 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle Ã©lectrique de 6 000 habitants. MagiqueÂ !

Â

InstallÃ©e sur 7 hectares et Ã©quipÃ©e de 12 000 panneaux photovoltaÃ¯ques, cette extension sâ€™inscrit dans la continuitÃ© des deux premiers parcs installÃ©s par ENGIE Green en 2009 et 2010. Elle tÃ©moigne de leur intÃ©gration locale et illustre la relation de confiance construite au fil du temps entre les porteurs de projets, les Ã©lus et les acteurs locaux.

Un projet au cÅ“ur du territoire

La commune de Les MÃ©es, qui organise chaque Ã©tÃ© des visites du plateau accueillant les trois parcs solaires, bÃ©nÃ©ficiera directement des retombÃ©es Ã©conomiques liÃ©es Ã ces installationsÂ : prÃ¨s de 100Â 000 â‚¬ de recettes fiscales seront reversÃ©es annuellement Ã la commune et Ã la CommunautÃ© de Commune Provence-Alpes-AgglomÃ©ration. Le chantier a par ailleurs mobilisÃ© de nombreuses entreprises rÃ©gionales, contribuant Ã dynamiser le tissu Ã©conomique local Ã travers les activitÃ©s de construction, le suivi technique et la sÃ©curitÃ© du projet.

Une dÃ©marche environnementale exemplaire

DÃ¨s la phase de construction, ENGIE Green a mis en place une sÃ©rie de mesures concrÃ¨tes pour prÃ©server la biodiversitÃ© environnanteÂ :

Suivi Ã©cologique assurÃ© par un Ã©cologue, avec une douzaine de visites terrain pour observer les espÃ¨ces et ajuster les actions de protectionÂ ;

Installation de passages Ã faune et gÃ®tes Ã reptiles dans les clÃ´tures, afin de ne pas entraver les dÃ©placements des petits mammifÃ¨resÂ ;

Ã‰radication contrÃ´lÃ©e des espÃ¨ces vÃ©gÃ©tales envahissantes et Ã©vacuation vers un centre agrÃ©Ã©Â ;

AmÃ©nagement paysager incluant la plantation de haies composÃ©es dâ€™essences locales et crÃ©ation dâ€™une zone de compensation Ã©cologique de 7 hectares Ã proximitÃ© du site, dÃ©diÃ©e aux insectes pollinisateurs et aux oiseauxÂ ;

Ã‰co-pÃ¢turage assurÃ© par un berger local pour lâ€™entretien des prairies sous et autour des panneaux.

ENGIE Green, acteur majeur en rÃ©gion Provence-Alpes-CÃ´te dâ€™Azur

Avec cette extension, ENGIE Green exploite 11 parcs photovoltaÃ¯ques dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour une puissance installÃ©e de 206 MWc. En rÃ©gion PACA, lâ€™entreprise opÃ¨re 46 parcs solaires reprÃ©sentant 630 MWc installÃ©s â€“ de quoi couvrir, en 2024, lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 172 000 personnes et gÃ©nÃ©rer prÃ¨s de 5 millions dâ€™euros de recettes pour les collectivitÃ©s locales. Depuis 2020, lâ€™agence ENGIE Green dâ€™Aix-en-Provence a conclu 82 millions dâ€™euros de contrats avec des entreprises locales (construction, Ã©tudes, maintenance, paysagismeâ€¦), contribuant activement au dÃ©veloppement Ã©conomique rÃ©gional.