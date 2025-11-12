Energie solaire : innovations, perspectives, conférence Tecsol et tables rondes au Forum EnerGaïa

Le marché solaire français est structuré en 2025 par des évolutions réglementaires majeures. Les nouvelles obligations imposent une couverture solaire sur 30 % des toitures industrielles et tertiaires et sur 50 % des parkings >1 500 m². Le décret d’août facilite l’implantation sur friches industrielles malgré la loi Littoral, tandis que l’arrêté S21 réorganise les tarifs de rachat et instaure une prime à l’autoconsommation, soutenant la rentabilité des petites et moyennes installations. Dans ce contexte, le Forum EnerGaïa, rendez-vous majeur des énergies renouvelables, se tiendra les 10 et 11 décembre 2025 à Montpellier. Plus de 550 exposants et 24 000 professionnels viendront y découvrir de nouvelles solutions solaires, s’informer et échanger sur le solaire, ses multiples applications, avec l’acceptabilité comme fil conducteur, pour co-construire la ville et l’énergie de demain.

Réinventons les énergies renouvelables !

Pour Tecsol, ce salon Energaia représentera un moment important. Le bureau d’études historiques fêtera les 20 ans du magazine Plein Soleil, qui fait référence dans le secteur des énergies renouvelables à l’échelle nationale. Dans ce contexte, l’organisateur du salon – la Région Occitanie – met à disposition de Tecsol une salle de 300 personnes et laisse carte blanche à la rédaction pour composer un panel d’invités de haut niveau. Elle aura lieu le mercredi 10 décembre de 15h30 à 16h30 – Salle Gaia – sur le thème Réinventons les énergies renouvelables ! Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Aujourd’hui, le marché des renouvelables se présente comme une équation à multiples inconnues : les volumes à installer dans les prochaines années, la progression de l’électrification des usages, ou encore le contexte géopolitique mondial. Si le présent interroge, les projections sont claires : un jour, tous les toits seront bleus. Comment bâtir les conditions d’un monde défossilisé ? Parmi le panel d’invités : Arnaud Gossement, Avocat associé, cabinet Gossement et associés et Antoine Denoix, Président, Axa Climate, entre autres…

Encadré

Les tables rondes Energaïa sur le solaire

Mercredi 10 décembre / 14h à 15h / Salle GAÏA, Hall B4

Flexibilité et réseaux : les nouvelles articulations du système énergétique

Mercredi 10 décembre / 14h à 15h / Salle HELIOS, Hall B3

Hybridation éolien – Solaire : une voie d’avenir ?

Jeudi 11 décembre / 14h à 15h / Salle HELIOS, Hall B3

Photovoltaïque et Biodiversité : quels leviers ERC pour des projets innovants exemplaires

Jeudi 11 décembre / 15h30 à 16h30 / Salle GAÏA, Hall B4

Face aux contraintes, où installer le solaire ? quels nouveaux fonciers ?

Jeudi 11 décembre / 15h30 à 16h30 / HELIOS, Hall B3

Repowering : comment préparer la 2e vie des parcs solaires ?