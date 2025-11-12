Actualités »

Energie solaire : innovations, perspectives, conférence Tecsol et tables rondes au Forum EnerGaïa

Publié le 12 November 2025

Le marché solaire français est structuré en 2025 par des évolutions réglementaires majeures. Les nouvelles obligations imposent une couverture solaire sur 30 % des toitures industrielles et tertiaires et sur 50 % des parkings >1 500 m². Le décret d’août facilite l’implantation sur friches industrielles malgré la loi Littoral, tandis que l’arrêté S21 réorganise les tarifs de rachat et instaure une prime à l’autoconsommation, soutenant la rentabilité des petites et moyennes installations. Dans ce contexte, le Forum EnerGaïa, rendez-vous majeur des énergies renouvelables, se tiendra les 10 et 11 décembre 2025 à Montpellier. Plus de 550 exposants et 24 000 professionnels viendront y découvrir de nouvelles solutions solaires, s’informer et échanger sur le solaire, ses multiples applications, avec l’acceptabilité comme fil conducteur, pour co-construire la ville et l’énergie de demain.

 

Réinventons les énergies renouvelables !

 

Pour Tecsol, ce salon Energaia représentera un moment important. Le bureau d’études historiques fêtera les 20 ans du magazine Plein Soleil, qui fait référence dans le secteur des énergies renouvelables à l’échelle nationale. Dans ce contexte, l’organisateur du salon – la Région Occitanie – met à disposition de Tecsol une salle de 300 personnes et laisse carte blanche à la rédaction pour composer un panel d’invités de haut niveau. Elle aura lieu le mercredi 10 décembre de 15h30 à 16h30 – Salle Gaia – sur le thème Réinventons les énergies renouvelables ! Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Aujourd’hui, le marché des renouvelables se présente comme une équation à multiples inconnues : les volumes à installer dans les prochaines années, la progression de l’électrification des usages, ou encore le contexte géopolitique mondial. Si le présent interroge, les projections sont claires : un jour, tous les toits seront bleus. Comment bâtir les conditions d’un monde défossilisé ? Parmi le panel d’invités : Arnaud Gossement, Avocat associé, cabinet Gossement et associés et Antoine Denoix, Président, Axa Climate, entre autres…

 

Encadré

Les tables rondes Energaïa sur le solaire

 

Mercredi 10 décembre / 14h à 15h / Salle GAÏA, Hall B4

Flexibilité et réseaux : les nouvelles articulations du système énergétique

Mercredi 10 décembre / 14h à 15h / Salle HELIOS, Hall B3

Hybridation éolien – Solaire : une voie d’avenir ?

Jeudi 11 décembre / 14h à 15h / Salle HELIOS, Hall B3

Photovoltaïque et Biodiversité : quels leviers ERC pour des projets innovants exemplaires

Jeudi 11 décembre / 15h30 à 16h30 / Salle GAÏA, Hall B4

Face aux contraintes, où installer le solaire ? quels nouveaux fonciers ?

Jeudi 11 décembre / 15h30 à 16h30 / HELIOS, Hall B3

Repowering : comment préparer la 2e vie des parcs solaires ?

Cet article est publié dans Actualités. Ajouter aux favoris.

Les commentaires sont fermés