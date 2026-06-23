GreenYellow dÃ©ploie lâ€™Ã©nergie solaire en autoconsommation sur 54 magasins Carrefour BrÃ©sil

Le groupe Carrefour BrÃ©sil vient de signer un contrat avec GreenYellow pour dÃ©ployer lâ€™Ã©nergie solaire en autoconsommation sur des magasins du distributeur. Le projet de solarisation couvrira plus de 30 % de la consommation des sites concernÃ©s, avec une capacitÃ© installÃ©e de plus 38 MWc rÃ©partie sur 54 installations. Il permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 2 000 tonnes de COâ‚‚ par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la plantation dâ€™environ 10 000 arbres. En matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable, Carrefour positiveÂ !

Le groupe Carrefour Brasil, premier distributeur alimentaire du pays, a signÃ© un contrat avec GreenYellow, leader international de la transition Ã©nergÃ©tique dÃ©centralisÃ©e, afin de dÃ©ployer des centrales de production dâ€™Ã©nergie solaire sur 54 de ses magasins.

Une rÃ©duction de plus de 2 000 tonnes de COâ‚‚ par an

Reposant sur le principe de lâ€™autoconsommation totale, selon lequel lâ€™ensemble de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est consommÃ© sur site sans Ãªtre rÃ©injectÃ© dans le rÃ©seau, ce dispositif permettra dâ€™amÃ©liorer la prÃ©visibilitÃ© des consommations et de renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique des sites concernÃ©s. Selon Marcelo Xavier, directeur gÃ©nÃ©ral de GreenYellow do Brasil, cette solution devrait couvrir en moyenne 30 % de la consommation Ã©lectrique des magasins. Les 54 installations photovoltaÃ¯ques, dÃ©ployÃ©es en toiture sur les sites existants, reprÃ©sentent une puissance installÃ©e de plus de 38 MWc et une production annuelle estimÃ©e Ã 56 GWh. Sans entraÃ®ner dâ€™artificialisation supplÃ©mentaire des sols, ce dÃ©ploiement permet de valoriser les surfaces dÃ©jÃ bÃ¢ties. Au-delÃ des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques, le projet gÃ©nÃ©rera des gains environnementaux significatifs, avec une rÃ©duction de plus de 2 000 tonnes de COâ‚‚ par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la plantation de 10 000 arbres. Cette initiative sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de dÃ©veloppement durable du groupe Carrefour Brasil, qui a menÃ© en 2023 une analyse approfondie de ses actifs afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la solarisation de ses opÃ©rations.

Â«Â Nous rÃ©duisons notre exposition aux fluctuations tarifairesÂ Â»

Â« Lâ€™Ã©nergie est lâ€™un des principaux leviers de coÃ»ts et de compÃ©titivitÃ© de nos activitÃ©s. En investissant dans notre propre production, nous rÃ©duisons notre exposition aux fluctuations tarifaires, diminuons nos Ã©missions et crÃ©ons un modÃ¨le reproductible pour le reste de notre portefeuille. Cela se traduit par des gains opÃ©rationnels durables, une meilleure prÃ©visibilitÃ© des coÃ»ts et une crÃ©ation de valeur directe pour nos clients. Ce projet dÃ©montre concrÃ¨tement que performance environnementale et performance Ã©conomique peuvent aller de pair Â»Â souligne Rodrigo Monteiro, responsable des achats dâ€™Ã©nergie du groupe Carrefour Brasil. Le contrat conclu avec GreenYellow, qui assurera lâ€™ensemble des phases du projet, sâ€™inscrit dans un modÃ¨le Â« Energy as a Service Â». Dans ce cadre, GreenYellow conÃ§oit, finance, dÃ©ploie, exploite et maintient les installations photovoltaÃ¯ques sur toute la durÃ©e contractuelle, sans investissement initial (CAPEX) de la part du groupe Carrefour Brasil. Ce modÃ¨le de service permet de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une solution solaire 100% autoconsommÃ©e, clÃ© en main, tout en amÃ©liorant la visibilitÃ© sur les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et en accÃ©lÃ©rant la trajectoire de dÃ©carbonation du groupe.