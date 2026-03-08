Les European Solar Games reviennent Ã  Lyon lors du salon Open Energies

Les European Solar Games feront leur retour les 10 et 11 mars 2026 Ã Lyon, Ã lâ€™occasion du salon Open Energies. Pour cette deuxiÃ¨me Ã©dition, lâ€™Ã©vÃ©nement entend une nouvelle fois mettre Ã lâ€™honneur le savoir-faire des installateurs photovoltaÃ¯ques et promouvoir les bonnes pratiques dâ€™installation au sein de la filiÃ¨re solaire. Une compÃ©tition technique centrÃ©e sur la qualitÃ© des installationsÂ !

OrganisÃ©e par Enstall en partenariat avec Open Energies, la compÃ©tition rassemblera huit Ã©quipes dâ€™installateurs qui sâ€™affronteront lors de plusieurs Ã©preuves techniques visant Ã reproduire les conditions rÃ©elles dâ€™un chantier photovoltaÃ¯que. Durant deux jours, les Ã©quipes devront dÃ©montrer leur expertise Ã travers une sÃ©rie dâ€™Ã©preuves Ã©valuÃ©es par un jury dâ€™experts de Qualitâ€™EnR. Plusieurs critÃ¨res seront pris en compte pour dÃ©partager les concurrents : la sÃ©curitÃ© de lâ€™installation, la qualitÃ© du montage et du cÃ¢blage ainsi que la livraison finale du chantier. En cas dâ€™Ã©galitÃ© entre deux Ã©quipes, le temps de rÃ©alisation servira de critÃ¨re dÃ©cisif. Les deux meilleures Ã©quipes Ã lâ€™issue des qualifications sâ€™affronteront ensuite lors dâ€™une finale pour tenter de remporter le Crochet dâ€™Or, trophÃ©e emblÃ©matique de la compÃ©tition.

Un Ã©vÃ©nement ouvert aux visiteurs du salon

Au-delÃ de lâ€™aspect compÃ©titif, les European Solar Games ont Ã©galement pour objectif de valoriser les bonnes pratiques dâ€™installation et la montÃ©e en compÃ©tence des professionnels du solaire, dans un contexte de forte croissance du marchÃ© photovoltaÃ¯que en Europe. Les visiteurs du salon Open Energies pourront assister librement aux diffÃ©rentes Ã©preuves et Ã©changer avec les Ã©quipes prÃ©sentes. Lâ€™Ã©vÃ©nement constitue ainsi une opportunitÃ© dâ€™observer les mÃ©thodes de travail et les standards de qualitÃ© attendus sur les chantiers photovoltaÃ¯ques.

Lâ€™Ã©dition 2026 bÃ©nÃ©ficie du soutien de plusieurs acteurs majeurs du secteur solaire :