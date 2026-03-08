Le chemin de circulation antidÃ©rapant RENOLIT ALKORPLAN remporte le prix Archiproducts Design Award 2025

La membrane antidÃ©rapante RENOLIT ALKORPLAN a remportÃ© le prix Archiproducts Design Award 2025 dans la catÃ©gorie Construction. SÃ©lectionnÃ© par un jury international pour son excellence technique et sa fonctionnalitÃ©, ce produit reprÃ©sente un Ã©quilibre parfait entre sÃ©curitÃ© de pointe et recherche architecturale. IdÃ©al pour lâ€™installation de panneaux photovoltaÃ¯quesÂ !

RENOLIT ALKORPLAN roofing products est fier d’annoncer que son chemin de circulation antidÃ©rapant a remportÃ© le prix Archiproducts Design Award 2025, un prix annuel qui rÃ©compense l’excellence et les projets visionnaires dans le monde du design. SÃ©lectionnÃ©s par un jury multidisciplinaire composÃ© des personnalitÃ©s les plus influentes dans les domaines de l’architecture et du design, ces prix rÃ©compensent les projets les plus visionnaires dans chaque catÃ©gorie, rÃ©alisÃ©s par des marques et des designers qui redÃ©finissent la vie contemporaine en alliant innovation, crÃ©ativitÃ© et durabilitÃ©.

RENOLIT ALKORPLAN convient Ã l’installation de panneaux photovoltaÃ¯ques, d’accÃ¨s d’urgence et de lignes de vie.

LaurÃ©at dans la catÃ©gorie Construction, le revÃªtement antidÃ©rapant RENOLIT ALKORPLAN Slip Resistant Walkway s’est distinguÃ© par sa qualitÃ© technique et sa fonctionnalitÃ©. Le jury d’Ã©lite a rÃ©compensÃ© cette solution pour sa fonctionnalitÃ© et son opÃ©rationnalitÃ©, soulignant son rÃ´le en tant que rÃ©ponse de conception haut de gamme pour l’industrie. Cette reconnaissance souligne l’Ã©quilibre sophistiquÃ© entre technologie haut de gamme et esthÃ©tique, garantissant que le produit rÃ©pond aux exigences pratiques des projets architecturaux sans compromettre la valeur esthÃ©tique. Le jury a Ã©valuÃ© les candidatures gagnantes en fonction de leur concept unique et de la recherche industrielle. La passerelle antidÃ©rapante RENOLIT ALKORPLAN incarne cette excellence grÃ¢ce Ã sa conception spÃ©cifique sous forme de membrane synthÃ©tique flexible en PVC renforcÃ©e de polyester. Elle constitue une solution sÃ»re pour l’accÃ¨s Ã des fins de maintenance sur les toits plats et inclinÃ©s, et convient Ã l’installation de panneaux photovoltaÃ¯ques, d’accÃ¨s d’urgence et de lignes de vie.

Un indice de rÃ©sistance au glissement PTV > 36 et une classification R13

Les performances du produit reposent sur des normes techniques rigoureuses, avec un indice de rÃ©sistance au glissement PTV > 36 et une classification R13, qui garantit la sÃ©curitÃ© mÃªme sur des surfaces inclinÃ©es. De plus, il est entiÃ¨rement compatible avec les gammes de membranes d’Ã©tanchÃ©itÃ© RENOLIT ALKORPLAN Bright, Smart et Classic, offrant une protection supplÃ©mentaire Ã la couche d’Ã©tanchÃ©itÃ© sous-jacente. Â« Nous sommes ravis de recevoir cette distinction, qui confirme notre engagement Ã dÃ©velopper des solutions alliant sÃ©curitÃ© avancÃ©e et performances architecturales de haut niveau Â», commente Daria Barbieri, Head of Marketing RENOLIT ALKORPLAN. Â« Le chemin de circulation antidÃ©rapant a Ã©tÃ© conÃ§u pour offrir une protection et une durabilitÃ© maximales aux toitures modernes, et le fait d’Ãªtre rÃ©compensÃ©s par un jury aussi prestigieux valide nos recherches continues sur les matÃ©riaux qui soutiennent l’avenir de l’industrie de la construction Â», ajoute-t-elle.