Lavage Poids Lourds : PRO LAVAGE, opÃ©rateur majeur du lavage intÃ©rieur de citerne, passe au solaire

ImplantÃ© en Maine-et-Loire depuis 2010 Ã Cholet et 2019 Ã Angers, PRO LAVAGE a ouvert au printemps dernier une station de lavage pour lâ€™extÃ©rieur de poids lourds et lâ€™intÃ©rieur de citernes Ã La CrÃ¨che (Deux-SÃ¨vres), Ã proximitÃ© immÃ©diate des autoroutes A10 et A83. Cette nouvelle installation a Ã©tÃ© pensÃ©e pour fournir une solution techniquement la plus performante possible et le moins impactante pour lâ€™environnementÂ avec solaire thermique et PV en solutions Ã©nergÃ©tiques prÃ©fÃ©rentielles !

FranÃ§ois Guionnet, gÃ©rant de PRO LAVAGE, fort de lâ€™expÃ©rience de ses stations de Cholet et dâ€™Angers, a portÃ© ce projet qui reprÃ©sente un investissement de 2,6 millions dâ€™euros. Ã€ proximitÃ© du pÃ´le logistique de La CrÃ¨che et en bordure de lâ€™Ã©changeur de lâ€™autoroute A83, PRO LAVAGE est idÃ©alement situÃ© et de plus sâ€™affiche comme une entreprise Â« en phase Â» avec son environnement.

Â«Â En matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie, jâ€™ai un coup dâ€™avance sur les autres Â»

Il faut dire quâ€™en 2023, Coca Cola France a lancÃ© une Ã©tude sur le transport des matiÃ¨res premiÃ¨res. Il sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© trÃ¨s carbonÃ©. FranÃ§ois Guionnet a ainsi travaillÃ© Ã©galement sur son empreinte carbone. Il en a rÃ©sultÃ© que son nouveau en crÃ©ation devait Ãªtre plus efficient en la matiÃ¨re. Lâ€™entrepreneur a donc choisi des Ã©quipements durables : 132 mÂ² de solaire thermique permettent une autonomie en eau chaude pour le lavage sur 8 mois de lâ€™annÃ©e (hors mois dâ€™hiver oÃ¹ lâ€™Ã©quipement apportera malgrÃ© tout de 20 Ã 60% du besoin). Â«Â Dans les Deux-SÃ¨vres, nous traitons entre 15 et 20 citernes jour, pulvÃ©rulentes ou liquides. Lâ€™apport du solaire thermique est trÃ¨s positif sur lâ€™empreinte carbone. Sur le plan Ã©conomique, avec un coÃ»t de 130Â 000 â‚¬ et une aide de 55% du fonds chaleur, le ROI est Ã peine de huit ans. Câ€™est cohÃ©rent. Et je ne tremblerai plus au moindre conflit. Faut y aller, il nâ€™y a pas photo. En matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie, jâ€™ai un coup dâ€™avance sur les autres Â» se rÃ©jouit FranÃ§ois Guionnet.

En sus du solaire thermique, 450mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques

En sus du solaire thermique, 450mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques fournissent lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique nÃ©cessaire au fonctionnement en journÃ©e et le surplus (60%) est revendu. Lâ€™eau de pluie est rÃ©cupÃ©rÃ©e. Elle est rationalisÃ©e pour chaque lavage avec des buses de 40 degrÃ©s dâ€™angle (qui permettent un balayage plus large) et des pompes de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration. Â« Nos clients citerniers Ã©taient obligÃ©s de faire de nombreux kilomÃ¨tres pour pouvoir laver et pouvoir Ã nouveau recharger, câ€™est un gain de temps, dâ€™argent et câ€™est beaucoup mieux pour la planÃ¨te Â» dÃ©clare Francois Guionnet trÃ¨s attentif aux impacts environnementaux de son activitÃ©. A noter que FranÃ§ois Guionnet sera prÃ©sent aux Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire organisÃ©s par Enerplan le 17 juin Ã Paris afin dâ€™Ã©voquer son expÃ©rience rÃ©ussie avec lâ€™Ã©nergie solaire.