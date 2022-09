ABB au CIGRE 2022 pour accÃ©lÃ©rer la transition vers des Ã©nergies durables

ABB participe au CIGRE 2022, l’évènement mondial de premier plan pour l’expertise des systèmes électriques qui se tient à Paris, du 29 août au 2 septembre. Détails !

Les fournisseurs de réseaux électriques doivent actuellement faire face à de nombreux défis liés notamment à l’augmentation des prix de l’énergie, à l’insécurité énergétique et aux complexités relatives à l’intégration accrue de sources d’énergies renouvelables dans le réseau, sans dépasser ses limites de capacité. Face à ses multiplicités des difficultés, l’heure est venue pour les entreprises de prendre des mesures concrètes et d’intégrer les technologies déjà existantes pour accélérer la décarbonation et la transition énergétique.

Les panneaux photovoltaïques (PV) pour diminuer leur empreinte carbone et réduire leurs factures

Dans ce contexte, les réseaux électriques doivent résoudre les problèmes liés à l’intégration des énergies renouvelables au réseau. Les échéances des objectifs de décarbonation se rapprochent. À titre d’exemple, la proposition de la Commission Européenne consiste à passer, d’ici 2030, à 45% la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie, l’industrie, le bâtiment et les transports. La poursuite des objectifs gouvernementaux n’est pas la seule cause de l’essor des énergies renouvelables. Les consommateurs qui doivent subir la hausse des tarifs de l’énergie et du coût de la vie se tournent vers les sources d’énergies renouvelables telles que les panneaux photovoltaïques (PV) pour diminuer leur empreinte carbone et réduire leurs factures.

Des technologies pour intégrer les EnR au réseau

L’accroissement des particuliers producteurs d’énergie met à rude épreuve les réseaux électriques contraints d’intégrer ces afflux intermittents d’énergie (issus de la production des énergies renouvelables). Les fournisseurs de réseaux électriques doivent être capables de connecter et d’intégrer efficacement les énergies renouvelables dans le réseau ainsi que de maintenir la continuité de l’approvisionnement global. La bonne nouvelle est qu’il existe des technologies capables de les aider à atteindre cet objectif :

• Le nouveau disjoncteur VD4 evo est doté de fonctionnalités intelligentes et de capacités intégrées de surveillance et de diagnostic.

• Les capteurs électroniques HTA précis permettent aux fournisseurs d’électricité de mesurer très exactement la distribution de l’énergie pour une facturation précise.

• La protection et le contrôle virtuels centralisés avec SSC600, qui ajoute évolutivité et flexibilité aux sous-stations numériques.