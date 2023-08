Valorem : 50 % de l’objectif atteint et poursuite de la levÃ©e de fonds dÃ©diÃ©e au parc photovoltaÃ¯que ClÃ©ry Ã‰nergie

Avec un objectif fixé à 500 000 euros, le financement participatif en prêt rémunéré lancé par Valorem est dédié à la construction du parc photovoltaïque de Cléry Énergies, à Mézières-lez-Cléry. Cette levée de fonds, qui a déjà dépassé les 250 000 euros collectés, est ouverte aux habitants du département d’implantation du projet, le Loiret, et à ceux des départements limitrophes : Essonne, Seine-et-Marne, Yonne, Nièvre, Cher, Loir-et-Cher et Eure-et-Loir.

Il s’agit de la troisième levée de fonds présentée sur MonParcValorem pour des projets sur la commune de Mézières-lez-Cléry. Les deux premières avaient permis de collecter un montant global de 200 000 euros, en 2021 et 2022.

« La mise en place d’une clause d’insertion lors du chantier »

« Après le succès du premier parc photovoltaïque de Mézières-lez-Cléry, Valorem est ravi de voir aboutir ce projet d’extension et de proposer une nouvelle campagne de financement participatif. Nous avons repris tous les ingrédients ayant permis la réussite du premier projet : la prise en compte des enjeux environnementaux, la concertation avec les acteurs locaux, le financement participatif et dans quelques temps la mise en place d’une clause d’insertion lors du chantier. » précise Alexandre Duchêne, chef de projet Valorem.

2 000 tonnes de CO 2 évitées chaque année.