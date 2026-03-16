Les entreprises sâ€™abonnent au solaire avec SunLib pour allier performances Ã©conomique, Ã©nergÃ©tique et RSE

Une rÃ©volution Ã bas bruit est en cours. Concession automobile, supermarchÃ©, cabinet dentaire, pharmacie, hÃ´tels-restaurants, entreprise de plomberie gÃ©nÃ©rale, pompes funÃ¨bres, centre dâ€™accueil, salle de sport, station-service, gÃ®te, exploitation dâ€™Ã©levageâ€¦ Un peu partout en France, des dizaines de TPE, PME, dâ€™associations et de collectivitÃ©s font le choix de lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire. Un nouveau modÃ¨le de solarisationÂ !

Et surtout un modÃ¨le pertinent puisque câ€™est le premier et le seul Ã proposer aujourdâ€™hui aux entreprises de dÃ©carboner sans sâ€™endetter tout en sÃ©curisant Ã long terme le prix de leur Ã©lectricitÃ© en dessous des niveaux actuels du marchÃ©.

Un abonnement qui fait du solaire une Ã©vidence

Â« Pour une entreprise, lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire permet de sâ€™Ã©quiper dâ€™une installation photovoltaÃ¯que sur-mesure et clÃ©s en main, sans mobiliser de fonds propres ou un crÃ©dit bancaire Â», explique Karine Lienhard, directrice gÃ©nÃ©rale de SunLib. SunLib travaille avec un rÃ©seau dâ€™artisans, installateurs photovoltaÃ¯ques certifiÃ©s RGE/Quali PV et agrÃ©Ã©s SunLib pour la pose et les dÃ©marches administratives de lâ€™installation. Lâ€™entreprise verse ensuite tous les mois un abonnement dont le prix dÃ©pend de la puissance de lâ€™Ã©quipement installÃ© et de la durÃ©e dâ€™abonnement (entre 10 et 20 ans).Â Les abonnÃ©s professionnels chez SunLib constatent un triple bÃ©nÃ©fice.

La rentabilitÃ© de lâ€™installation est immÃ©diate

Dâ€™abord parce que la facture Ã©nergÃ©tique baisse : lâ€™entreprise produit et autoconsomme son Ã©lectricitÃ©, elle bÃ©nÃ©ficie de la prime Ã lâ€™autoconsommation et gÃ©nÃ¨re une recette supplÃ©mentaire en revendant le surplus non-consommÃ© Ã EDF OA. Ensuite parce que lâ€™installation photovoltaÃ¯que nâ€™est pas un actif immobilisÃ© Ã amortir sur 10 Ã 15 ans avant dâ€™obtenir un retour sur investissement. Lâ€™abonnement est une dÃ©pense dâ€™exploitation mensuelle, prÃ©visible et dÃ©ductible. Ã€ titre dâ€™exemple, une entreprise de type PME du secteur tertiaire consommant 45 000 kWh par an peut Ã©conomiser jusquâ€™Ã 9 000 â‚¬ annuellement, en atteignant un taux dâ€™autoconsommation de 40 Ã 50 %.

Le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© est sÃ©curisÃ© Ã long terme

Parce quâ€™elle autoconsomme son Ã©lectricitÃ© avec des mensualitÃ©s dâ€™abonnement maÃ®trisÃ©es, lâ€™entreprise se protÃ¨ge des fluctuations du marchÃ©. Â« Avec notre modÃ¨le, il est possible aujourdâ€™hui de fixer le prix de l’Ã©lectricitÃ© produite Ã moins de 10 centimes dâ€™â‚¬ du kWh pour les puissances les plus Ã©levÃ©es, la moitiÃ© du tarif rÃ©glementÃ© en France. Câ€™est une vÃ©ritable reprise de pouvoir sur le prix de lâ€™Ã©nergie, un gain dâ€™autonomie et au final une plus grande compÃ©titivitÃ© pour les entreprises. Â», prÃ©cise Karine Lienhard.

Les rÃ©sultats RSE sont concrets

Lâ€™entreprise dÃ©carbone son activitÃ© en autoconsommant lâ€™Ã©nergie solaire quâ€™elle produit. Chaque abonnÃ© dispose dâ€™une application dÃ©diÃ©e pour mesurer et gÃ©rer en temps rÃ©el ses Ã©conomies, le taux dâ€™autoconsommation, le flux revendu : un outil utile pour le reporting, valoriser lâ€™engagement climatique aux yeux des parties prenantes, et arbitrer en faveur de plus de sobriÃ©tÃ©. Sâ€™il rentre dans le champ dâ€™application du dÃ©cret tertiaire (qui impose une rÃ©duction progressive de la consommation dâ€™Ã©nergie dans les bÃ¢timents et parties de bÃ¢timents de 1 000 mÂ² Ã usage tertiaire, avec un objectif de – 40 % dâ€™ici 2030), lâ€™abonnÃ© professionnel se met en conformitÃ©. Il contribue Ã©galement Ã lâ€™Ã©conomie de son territoire puisquâ€™il participe Ã son autonomie Ã©nergÃ©tique en faisant travailler un installateur photovoltaÃ¯que. Enfin, il valorise lâ€™image de son entreprise auprÃ¨s de ses salariÃ©s et renforce leur engagement.

EncadrÃ©

Un choc de simplification pour la transition Ã©nergÃ©tique

Câ€™est un autre aspect de la dÃ©cision des professionnels qui sâ€™abonnent. Â« La complexitÃ© administrative dâ€™un projet photovoltaÃ¯que et la difficultÃ© Ã identifier un installateur de confiance sont des freins pour le dirigeant. Nous les levons puisque nous avons sÃ©lectionnÃ© nos partenaires installateurs, et quâ€™ils prennent en charge lâ€™intÃ©gralitÃ© des dÃ©marches administratives et de mise en service Â», poursuit Karine Lienhard. Lâ€™abonnement SunLib est tout compris. Son prix intÃ¨gre en effet lâ€™Ã©tude technique et de faisabilitÃ© personnalisÃ©es, les formalitÃ©s prÃ©alables, les frais dâ€™installation et de mise en service. Mais aussi la garantie de bon fonctionnement (un avantage qui nâ€™existe pas quand on achÃ¨te lâ€™installation comptant ou Ã crÃ©dit) et les garanties matÃ©riel sur toute la durÃ©e du contrat, et le support. Â« Lâ€™entreprise est largement soulagÃ©e de la gestion technique ! Â», avec la possibilitÃ© dâ€™ajouter des panneaux supplÃ©mentaires, dâ€™intÃ©grer des batteries de stockage et dâ€˜installer des bornes de recharge de vÃ©hicule ou des ombriÃ¨res.