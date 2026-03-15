Dans la Manche, une exploitation dâ€™Ã©levage de bovins et de chevaux atteint 70 % dâ€™autoconsommation Ã©nergÃ©tique

Face Ã lâ€™Ã©volution des contraintes rÃ©glementaires et Ã la remise en question du modÃ¨le historique basÃ© sur la revente dâ€™Ã©lectricitÃ©, lâ€™EARL Ã‰levage Mouche a fait le choix dâ€™un nouveau modÃ¨le Ã©nergÃ©tique agricole, centrÃ© sur lâ€™autoconsommation, le stockage et le pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie.Â Ce projet, rÃ©alisÃ© avec lâ€™accompagnement dâ€™Objectif Ã‰nergie (Groupe Le Triangle), repose sur la rÃ©novation de la toiture des Ã©curies et lâ€™installation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que conÃ§ue pour rÃ©pondre aux besoins rÃ©els de lâ€™exploitation, aujourdâ€™hui et demain.

Aujourdâ€™hui, le modÃ¨le de la vente dâ€™Ã©lectricitÃ© est fragilisÃ© par lâ€™Ã©volution des tarifs de rachat, des contraintes rÃ©glementaires plus fortes et une volatilitÃ© accrue du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Le projet de lâ€™EARL Ã‰levage Mouche sâ€™inscrit dans une logique diffÃ©rente et innovante autour de lâ€™idÃ©e de consommer en prioritÃ© lâ€™Ã©nergie produite sur site, la stocker, et la piloter intelligemment pour sÃ©curiser lâ€™approvisionnement et maÃ®triser les coÃ»ts.

Le projet sâ€™inscrit dans une rÃ©novation de toiture via lâ€™installation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que avec stockage. Le coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ© induit est infÃ©rieur Ã 10 centimes dâ€™â‚¬ le kWh pour un temps de retour sur investissement dâ€™environ huit ans. Lâ€™installation a Ã©tÃ© pensÃ©e comme un outil de production Ã©nergÃ©tique, intÃ©grÃ© au fonctionnement quotidien de lâ€™exploitation. Ce projet permet Ã lâ€™exploitation de Julien Bellet de maÃ®triser durablement ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, indÃ©pendamment des fluctuations du marchÃ©, de rÃ©duire fortement sa dÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique et de sÃ©curiser son outil de production, dans un contexte Ã©nergÃ©tique incertain. Ainsi Ã©quipÃ©, lâ€™exploitant dispose dâ€™un systÃ¨me Ã©volutif, capable dâ€™accompagner les transformations futures de lâ€™exploitation et gagner en visibilitÃ© et en sÃ©rÃ©nitÃ© sur le long terme.