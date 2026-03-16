Gaz EuropÃ©en lance une offre dâ€™autoconsommation multisites pour les entreprises

Gaz EuropÃ©en, fournisseur de gaz naturel et dâ€™Ã©lectricitÃ© pour les syndics de copropriÃ©tÃ© et le secteur tertiaire, annonce le lancement dâ€™une nouvelle offre dâ€™autoconsommation partagÃ©e. ExplicationsÂ !

Dans un contexte de baisse progressive des mÃ©canismes de soutien public au photovoltaÃ¯que, la solution dâ€™autoconsommation partagÃ©e lancÃ©e par Gaz EuropÃ©en, vise Ã sÃ©curiser la rentabilitÃ© des installations solaires. DestinÃ©e aux entreprises disposant de plusieurs implantations en France, elle permet de mutualiser la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable avec deux objectifs : maximiser le taux dâ€™autoconsommation, et limiter les surplus injectÃ©s sur le rÃ©seau en le redistribuant vers dâ€™autres sites de lâ€™entreprise, sans contrainte de proximitÃ© gÃ©ographique.

Une offre multisite pour optimiser la production

Gaz EuropÃ©en propose cette offre qui permettra Ã ses clients de mutualiser la production et la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable entre plusieurs implantations rÃ©parties sur le territoire franÃ§ais. Le modÃ¨le proposÃ© consiste Ã produire lâ€™Ã©lectricitÃ© sur les sites les plus favorables – grandes toitures, plateformes logistiques ou parkings – puis Ã rÃ©partir cette production sur dâ€™autres sites consommateurs appartenant au mÃªme client. Gaz EuropÃ©en prend Ã©galement en charge la rÃ©partition des volumes dâ€™Ã©nergie injectÃ©s dans le rÃ©seau entre les diffÃ©rents sites, la gestion de la facturation des volumes produits et consommÃ©s ainsi que la fourniture dâ€™un complÃ©ment dâ€™Ã©lectricitÃ© certifiÃ© par des garanties dâ€™origine lorsque la production solaire est insuffisante. Contrairement aux schÃ©mas classiques dâ€™autoconsommation collective, cette organisation ne repose pas sur une proximitÃ© physique entre les sites de production et de consommation, permettant ainsi aux entreprises multisites dâ€™optimiser la valorisation de leur production solaire Ã lâ€™Ã©chelle nationale. Â« Lâ€™enjeu pour les dÃ©veloppeurs et les producteurs nâ€™est plus seulement de produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, mais de garantir sa valorisation Ã©conomique sur la durÃ©eÂ Â», estime Hugues Duplantier, directeur dÃ©veloppement et innovation chez Gaz EuropÃ©en.

Un modÃ¨le Ã©conomique finanÃ§able qui rÃ©pond aux contraintes du photovoltaÃ¯que

Historiquement, les opÃ©rations dâ€™autoconsommation reposaient sur une forte proximitÃ© entre production et consommation. Cette contrainte limitait le dÃ©veloppement de projets photovoltaÃ¯ques pour les entreprises dont les profils de consommation ne correspondaient pas toujours aux surfaces disponibles pour installer des centrales solaires. En concentrant la production sur un nombre limitÃ© de sites Ã fort potentiel solaire, les entreprises pourront dÃ©velopper des centrales photovoltaÃ¯ques de plus grande taille (entre 100 kW et quelques MW), bÃ©nÃ©ficiant dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©chelle et dâ€™un coÃ»t actualisÃ© de lâ€™Ã©nergie plus faible.Â Ce modÃ¨le permet Ã©galement aux entreprises multisites dâ€™accÃ©der Ã des contrats dâ€™approvisionnement en Ã©nergie renouvelable de long terme (cPPA).Â GrÃ¢ce Ã son expertise technique et rÃ©glementaire, Gaz EuropÃ©en accompagne les entreprises dans la structuration et lâ€™optimisation de ces dispositifs afin dâ€™Ã©quilibrer les gains entre sites producteurs et sites consommateurs et dâ€™optimiser le taux dâ€™autoconsommation global.