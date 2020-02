Les entreprises peuvent dÃ©sormais acheter des Ã©nergies renouvelables en Afrique de l’Ouest via des I-RECs

Pour la première fois, les entreprises opérant en Afrique de l’Ouest peuvent acquérir des énergies renouvelables certifiées. ECOHZ propose désormais de l’énergie verte certifiée par la norme Internationale REC (I-REC). En achetant des certificats I-RECs, les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable et réaliser leurs ambitions de réduction des émissions.

« Les entreprises du monde entier demandent de plus en plus d’énergie renouvelable pour leurs opérations mondiales. Il est tout simplement impossible, pour elles, de s’implanter dans des endroits où les énergies renouvelables ne sont pas disponibles, surtout pour les entreprises qui se sont engagées à une consommation 100 % renouvelable », déclare Tom Lindberg, Directeur Général d’ECOHZ- un fournisseur majeur de solutions globales en matière d’énergies renouvelables.

Parmi les entreprises les plus influentes du monde des nombreuses se sont engagées à utiliser 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2020 dans le cadre de l’initiative RE100. « Il y a une raison pour laquelle on l’appelle RE100 et non RE95. Les entreprises demandent de l’énergie renouvelable pour toutes leurs activités dans toutes les régions où elles opèrent », explique Tom Lindberg. « Le World Economic Forum de Davos en Suisse vient de lancer the Global Risk Report (le rapport mondial des risques), dans lequel les principaux risques, par leur probabilité et leur impact, sont liés au climat. Il faut produire et consommer davantage d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs mondiaux et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Documenter la consommation d’énergie renouvelable est un moyen pour les entreprises de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies – ODD 7 Energie propre»

Un projet de centrale solaire de 300 MW

Les premiers I-REC émis en Afrique de l’Ouest proviennent de Shiroro, une centrale hydroélectrique de 600 MW au Nigeria, qui a commencé sa production en 1990. En 2013, la North South Power Company a acquis une concession de 30 ans pour cette centrale. La production annuelle moyenne de Shiroro est de 3 500 GWh. La North South Power Company étend sa plateforme d’énergie renouvelable avec un projet de centrale solaire de 300 MW. Le projet solaire sera développé pour créer une synergie avec la centrale hydroélectrique et ainsi créer la première centrale solaire-hydro intégrée de la région. La mission de la North South Power Company est d’améliorer la vie des gens en leur proposant des solutions énergétiques sûres, fiables et durables, ce qui fait également partie de ses valeurs.

Le plan directeur du Nigeria pour les énergies renouvelables (REMP en anglais) vise à augmenter la contribution des énergies renouvelables pour qu’elles représentent 10 % de la consommation totale d’énergie au Nigeria d’ici 2025.

I-RECs, traçabilité verte renouvelable

Les I-REC sont présent et introduits dans un nombre croissant de pays, émient notamment dans 30 pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Avec I-REC fournit par ECOHZ, les entreprises peuvent désormais, pour la première fois, utiliser un système de suivi reconnu et validé au niveau international pour documenter que leurs consommations électriques en Afrique de l’Ouest soient de provenances d’une production renouvelable.

L’I-REC est une norme mondiale utilisée dans les régions où il n’existe auparavant aucun système de documentation similaire. En achetant des I-RECs, les entreprises peuvent certifier que l’énergie quelles consomme dans ces pays en dehors de L’Europe et de l’Amérique du Nord provient d’une source d’énergie renouvelable. Cette norme internationale (I-REC) s’appuie sur les meilleures pratiques du système européen de Garanties d’Origines (GO) et du marché nord-américain des certificats d’énergie renouvelable (REC). Elle bénéficie d’un fort soutien de la part des parties prenantes. Ainsi, le Greenhouse Gas Protocol (protocole des gaz à effet de serre) reconnaît les I-REC comme un instrument important pour documenter la consommation d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables.