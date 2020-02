Bruno LÃ©chevin, ancien prÃ©sident de lâ€™Ademe, nâ€™est plus

Ancien dirigeant de la CFDT et membre de la Commission de régulation de l’énergie, cet humanitaire engagé avait créé l’ONG Electriciens sans frontières. Il avait été président de l’Ademe de 2013 à 2018, une présidence teintée d’humanisme et de social. Il est mort le 6 février, à l’âge de 68 ans.

Et soudain le colloque du Syndicat des énergies renouvelables (SER) fut traversé par une émotion forte. Jean-Louis Bal, président du Syndicat, a annoncé, le 6 février 2020, avec beaucoup de tristesse dans la voix, le décès de Bruno Lechevin. L’ex-président de l’Ademe venait de fêter son 68e anniversaire. Après avoir quitté l’Ademe, en 2018, ce chrétien de gauche avait rejoint le pacte Finance-Climat, association cofondée par Jean Jouzel et Pierre Larrouturou qui préconise la création d’une banque du climat.

CAP de menuisier en poche, il entre à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) avant de rejoindre la CFDT où il passera plusieurs années à la tête de la branche énergie. En 1986, aux côtés des chercheurs d’EDF, Bruno Léchevin fonde l’association « Electriciens sans frontières » dont la vocation était de faciliter l’accès à l’énergie pour les populations démunies dans les pays en développement, notamment par le déploiement de sources de production d’énergie renouvelable. En 1997, il est élu secrétaire général de la toute nouvelle fédération Énergie-Chimie de la CFDT. Il sera l’un des principaux négociateurs de l’instauration des 35 heures dans les Industries électriques et gazières.

Après un bref passage chez EDF, il est nommé en 2000 à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), il y suit l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz. En 2007, il prend simultanément les fonctions de commissaire de la CRE et de délégué général du Médiateur de l’énergie. La fibre sociale du bonhomme le fait s’intéresser de près à la précarité énergétique qui deviendra son sujet de prédilection. Cette thématique marquera sa présidence de l’Ademe qu’il exercera de 2013 à 2018. «Si l’on veut réussir la transition écologique et énergétique, la question sociale doit être au cœur de cette problématique», confiait-il. Sa vision ne fut pas toujours partagée par les gouvernements, notamment les plus récents en date. Avec le succès que l’on sait.

Parmi les hommages, on retiendra ceux de l’équipe d’Agir pour le Climat, ces derniers collaborateurs en date, profondément attristée par le décès soudain de leur Délégué général et ami, Bruno Léchevin. « Syndicaliste, humaniste engagé tout au long de sa vie, après une brillante carrière professionnelle qui l’a mené à la présidence de l’ADEME, il s’est consacré brillamment à faire vivre notre association. Au départ de Pierre Larrouturou au Parlement Européen, il est devenu Délégué général d’Agir pour le Climat. Il ne ménageait ni son temps ni son talent pour porter notre ambitieux projet : amener l’Union Européenne à prendre les décisions qui s’imposent dans la lutte contre le dérèglement climatique. Nous perdons un précieux compagnon de route. Sa disparition si brutale laisse une famille endeuillée. Toute l’équipe d’Agir pour le Climat adresse à Marie-Claude, Matthieu et Quentin ses sincères condoléances, et les assure de leur amitié et de leur profonde reconnaissance ».