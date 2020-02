Financement participatif des ENR : nouveaux records en 2019 pour Enerfip et de lâ€™Ã©nergie Ã  revendre pour 2020

4 ans après le lancement de sa plateforme en ligne de financement participatif des énergies renouvelables, Enerfip totalise plus de 37 millions d’euros collectés auprès des citoyens. Retour sur les réussites de l’année 2019 et levée de voile sur les perspectives 2020.

Contrairement aux idées reçues, l’investissement dans les énergies renouvelables est une action très accessible, où chacun peut sans contradiction faire fructifier son épargne tout en participant à la Transition Energétique. Sur les 20 000 membres inscrits sur la plateforme, 8 000 nouveaux ont rejoint la communauté Enerfip en 2019. Au total, 20,5 millions d’euros ont été collectés au cours de l’année pour contribuer au financement de 112 projets, représentant une puissance totale cumulée de plus d’1 GW de projets d’énergie verte. Ces chiffres témoignent d’un engagement fort des citoyens envers la Transition Energétique.

Un engagement des citoyens renouvelé à travers leurs investissements dans les projets d’EnR

Dans la foulée de la publication de l’ordonnance relevant le plafond réglementaire d’une collecte de 2.5 à 8 Millions €, Enerfip a bouclé fin décembre 2019 une collecte de 5.5 Millions d’euros, record absolu du secteur. Ce relèvement de plafond qui sonne comme une reconnaissance de la maturité du secteur ouvre de très belles perspectives pour Enerfip, qui est désormais en mesure de répondre à de nouvelles problématiques de financement, de bridge bancaire ou de refinancement. 2019 a également marqué le lancement des premières collectes issues de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie 4.4. Cet appel d’offres impose que les citoyens deviennent actionnaires et accèdent à la gouvernance de la société qui exploite le projet. Ce succès valide la stratégie et l’expertise d’Enerfip en matière d’ingénierie financière et juridique permettant de répondre au mieux aux exigences de la Commission de Régulation de l’Energie.

Enerfip, leader incontesté du financement participatif de l’éolien en mer

2600 personnes ont placé leur épargne, à hauteur de 3.000.000 € sur les 3 projets Eoliennes en Mer des îles d’Yeu et Noirmoutier, Eoliennes en Mer de Dieppe – Le Tréport et Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion, portés par des consortiums emmenés par ENGIE. Ces succès retentissants font suite à la première collecte française dans l’éolien en mer pour EolMed (Projet d’éoliennes flottantes au large de Gruissan et Port-la-Nouvelle) en 2018, d’un montant de 400 000 €. Enerfip est à ce jour le seul acteur à avoir proposé aux citoyens de financer des projets d’éolien en mer en France.

L’accompagnement de l’accélération : une levée de fonds de 1,2 millions d’euros

En mai 2019, Enerfip a levé 1,2 millions d’euros notamment auprès de SOFILARO, son actionnaire historique. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de développer un programme ambitieux d’innovations pour rester à la pointe de la technologie et se diversifier. Si Enerfip a fait ses preuves en permettant aux citoyens d’épargner dans des projets solaires, éoliens, biogaz, hydrauliques et d’efficacité énergétique industrielle, l’entreprise va à présent décliner des offres dans le secteur de l’immobilier durable (rénovation énergétique et promotion durable), où les gisements d’économie d’énergie et les besoins de financement sont immenses. Le tour de table permettra aussi de financer la prospection dans d’autres pays européens, tels que l’Espagne, l’Italie, etc.

Les clés de la réussite : des pôles de compétences spécifiques et une proximité avec les citoyens

Loin du modèle de plateforme numérique hors-sol, Enerfip assure une présence sur les territoires d’implantation des projets, afin d’apporter un accompagnement sur-mesure aux citoyens souhaitant obtenir plus d’informations sur les projets et sur les modalités d’investissement. Ce travail de terrain permet de faire avancer concrètement la Transition Energétique et laisse s’exprimer un véritable intérêt des habitants dans le déploiement de la Transition énergétique près de chez eux.

La réussite des collectes est rendue possible par une équipe de 17 personnes organisée en divers pôles d’activité : de la sélection des projets via un audit technique, juridique et financier, au suivi des collectes et des investissements par le service client, en passant par le développement informatique de fonctionnalités spécifiques. Détenir en interne l’ensemble des compétences-clés permet à Enerfip d’assurer une grande réactivité et une souplesse d’adaptation aux problématiques individuelles, tant auprès des investisseurs que de tous types de porteurs de projets, de la TPE au grand groupe international.

Le résultat de cette formule : + 100 % de chiffre d’affaires en 2019 par rapport à 2018 et un carnet de commandes de plus de 30 millions d’euros pour 2020 déjà signées.