Les entreprises europÃ©ennes montrent de l'appÃ©tence pour les EnR mais l'administration les freine

Publié en partenariat avec la plateforme RE-Source, le BayWa r.e. Energy Report 2019, a été mené auprès de 1 200 entreprises réparties dans six marchés européens clés. Ce rapport préliminaire spécial révèle que l’approvisionnement en énergies renouvelables augmente, mais que la bureaucratie freine les investissements.

Envoyé auprès de décideurs de sociétés en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni, le rapport préliminaire souligne que 89% des entreprises interrogées affirment qu’elles ont un rôle de premier plan à jouer dans la transition des énergies renouvelables. La réduction des coûts énergétiques a été citée comme principale raison par 92% des personnes interrogées qui ont décidé d’investir dans les énergies renouvelables. Toutefois, des obstacles importants subsistent si l’équipement des entreprises doit atteindre un niveau supérieur. 75% des entreprises, dans tous les pays, ont estimé que la bureaucratie empêchait des investissements supplémentaires. 78%, les entreprises espagnoles et britanniques étaient les plus frustrées.

«Les premiers résultats de BayWa r.e. Le Rapport énergétique 2019 souligne que de nombreuses entreprises observent les avantages des énergies renouvelables mais sont freinées par des obstacles bureaucratiques ou des obstacles à l’investissement. En tant qu’industriel, nous devons veiller à ce qu’un large éventail de sources d’énergie renouvelables soit disponible pour répondre aux besoins des entreprises et collaborer avec les gouvernements pour ouvrir la voie à un cadre réglementaire amélioré » a déclaré Matthias Taft, membre du conseil responsable du secteur de l’énergie, BayWa AG.

Les sondés ont cité comme obstacles le temps de retour long (44%) et les coûts d’investissement trop élevés (38%) – les coûts d’investissement élevés ont été perçus comme un obstacle par 47% en Pologne et 46% au Royaume-Uni. Bruce Douglas, coordinateur de la plate-forme RE-Source / Directeur général adjoint de SolarPower Europe, a déclaré: «L’élan croissant des entreprises travaillant à la réduction des énergies renouvelables est clair. Les grandes entreprises soutiennent la déclaration RE-Source, qui appelle les gouvernements européens à faciliter l’approvisionnement direct en énergie renouvelable. Cela contribuera à maximiser le potentiel d’investissement des entreprises européennes dans de nouvelles sources d’énergie renouvelable et les avantages environnementaux et économiques qui en découlent.

Le rapport montre que la clé de la réussite de la prochaine étape de la transition vers les énergies renouvelables proviendra de la collaboration de l’industrie, des entreprises et des gouvernements. «Les premières conclusions du rapport sur l’énergie de 2019 montrent que les grandes entreprises européennes sont de plus en plus conscientes du renforcement de la rentabilité des énergies renouvelables. En innovant à travers des approches originales et en contribuant à la mise en place de cadres réglementaires, les membres de RE100 ont joué un rôle déterminant dans la généralisation de l’utilisation de l’énergie renouvelable par les entreprises. Nous prévoyons que de plus en plus d’entreprises renforceront leur ambition et collaboreront avec les décideurs, les régulateurs et les fournisseurs d’énergie pour accélérer considérablement le déploiement de l’énergie propre », a ajouté Sam Kimmins, responsable de RE100, The Climate Group. Les résultats complets du rapport sur l’énergie seront disponibles au début de 2019.

