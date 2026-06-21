Les entreprises du monde entier optent pour l’Ã©lectrification propre face Ã  la volatilitÃ© des Ã©nergies fossiles

Une enquÃªte mondiale de rÃ©fÃ©rence menÃ©e auprÃ¨s de dirigeants d’entreprises de 18 pays rÃ©vÃ¨le un soutien massif Ã une transition rapide vers des Ã©conomies Ã©lectrifiÃ©es, alimentÃ©es principalement par des Ã©nergies renouvelables. Les rÃ©sultats suggÃ¨rent que l’instabilitÃ© gÃ©opolitique accÃ©lÃ¨re la transition dÃ©jÃ amorcÃ©e des entreprises vers l’Ã©lectrification propre, mais que les systÃ¨mes Ã©lectriques, les rÃ©seaux et les cadres politiques ne suivent pas le rythme. DÃ©cryptageÂ !

Alors que les tensions gÃ©opolitiques bousculent lâ€™ordre Ã©conomique mondial, 91 % des chefs d’entreprise estiment que l’Ã©lectrification amÃ©liorerait la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, et 79 % affirment que l’instabilitÃ© a rendu leur propre transition vers l’Ã©lectrification encore plus urgente. Recueillies fin avril alors que le dÃ©troit d’Ormuz restait fermÃ©, les donnÃ©es indiquent que les dirigeants d’entreprise de tous les pays sondÃ©s sont favorables Ã une transition rapide vers des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques non fossiles, 90 % d’entre eux prÃ©voyant une Ã©lectrification complÃ¨te de leurs activitÃ©s d’ici 2035.

L’Ã©lectrification des activitÃ©s renforce la compÃ©titivitÃ©

Ce sondage intervient aprÃ¨s la publication d’un rapport de l’Agence internationale de l’Ã©nergie (AIE) constatant que les chocs Ã©nergÃ©tiques rÃ©pÃ©tÃ©s redÃ©finissent les prioritÃ©s d’investissement des gouvernements et des entreprises. ParallÃ¨lement, la Turquie et l’Australie, pays hÃ´tes de la COP31, ainsi que l’Agence internationale pour les Ã©nergies renouvelables (IRENA), ont appelÃ© Ã un effort mondial plus soutenu pour alimenter les vÃ©hicules, l’industrie et les bÃ¢timents Ã l’Ã©lectricitÃ© plutÃ´t qu’aux Ã©nergies fossiles. Les donnÃ©es montrent que 90 % des chefs d’entreprise interrogÃ©s estiment que la transition vers un systÃ¨me Ã©lectrique basÃ© sur les Ã©nergies renouvelables dans leur pays est susceptible de stimuler la croissance Ã©conomique, et 88 % affirment que l’Ã©lectrification de leurs activitÃ©s renforcera leur compÃ©titivitÃ©. Cependant, 72 % des personnes interrogÃ©es estiment que les politiques gouvernementales sont en retard. L’Ã©tude Â«Â Powering UpÂ : Business Perspectives on ElectrificationÂ Â» (Passer Ã l’Ã©lectrificationÂ : perspectives des entreprises) met en garde contre le risque de dÃ©savantage pour les pays qui n’Ã©lectrifient pas leurs activitÃ©s au profit d’Ã©conomies plus avancÃ©es. En effet, 62Â % des entreprises interrogÃ©es envisageraient de dÃ©localiser leurs activitÃ©s si leur gouvernement ne leur apportait pas un soutien suffisant en matiÃ¨re d’Ã©lectrification.

Â«Â Les EnR renforcent dÃ©jÃ notre sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et la prÃ©visibilitÃ© de nos coÃ»tsÂ Â»

Ce sondage, rÃ©alisÃ© dans les principales Ã©conomies et les marchÃ©s Ã©mergents, a Ã©tÃ© commandÃ© par E3G, la coalition We Mean Business et la Global Renewables Alliance. Il souligne la demande croissante des entreprises pour une Ã©lectrification propre, perÃ§ue comme une stratÃ©gie essentielle pour la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, la compÃ©titivitÃ© et la croissance Ã©conomique, ainsi que pour la lutte contre le changement climatique aux heures oÃ¹ les canicules sâ€™installent durablement en ce dÃ©but dâ€™Ã©tÃ©. L’Ã©lectrification remplace les technologies et les procÃ©dÃ©s fonctionnant aux Ã©nergies fossiles dans l’ensemble de l’Ã©conomie par des alternatives Ã©lectriques, alimentÃ©es de plus en plus par une Ã©lectricitÃ© propre. Cela implique notamment le passage des vÃ©hicules essence et diesel aux vÃ©hicules Ã©lectriques, des chaudiÃ¨res Ã gaz et Ã fioul aux pompes Ã chaleur, et des systÃ¨mes industriels fonctionnant aux Ã©nergies fossiles aux technologies Ã©lectriques. Des dirigeants d’entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises ont Ã©tÃ© interrogÃ©s en Afrique du Sud, en Australie, au BrÃ©sil, en Chine, en Colombie, en France, en Allemagne, en Inde, en IndonÃ©sie, au Japon, au Kenya, au Nigeria, aux Philippines, en Pologne, au Royaume-Uni, en Turquie et en Afrique du Sud. Â«Â Les entreprises Ã©voluent aujourdâ€™hui dans un contexte Ã©nergÃ©tique structurellement plus instable, oÃ¹ la dÃ©pendance persistante aux Ã©nergies fossiles expose les entreprises et les Ã©conomies Ã des chocs rÃ©currents. La transition vers les Ã©nergies renouvelables, et en particulier lâ€™Ã©lectrification par une Ã©nergie propre, est la solution la plus pragmatique pour renforcer la rÃ©silience, amÃ©liorer la stabilitÃ© des coÃ»ts et maintenir la compÃ©titivitÃ©. Câ€™est un avantage indÃ©niable pour les populations, la planÃ¨te et la rentabilitÃ©. Chez dsm-firmenich, notre passage Ã une Ã©lectricitÃ© 100Â % renouvelable achetÃ©e et lâ€™Ã©lectrification croissante de nos opÃ©rations renforcent dÃ©jÃ notre sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et la prÃ©visibilitÃ© de nos coÃ»ts. La technologie existe, mais il manque un cadre politique cohÃ©rent et Ã long terme qui permette aux entreprises dâ€™investir et de se dÃ©velopper rapidement en toute confianceÂ Â» confie Dimitri de Vreeze, PDG de dsm-firmenich.

Â«Â Les technologies d’Ã©nergies propres continueront de devenir moins chÃ¨res, plus intelligentes et plus efficacesÂ Â»

Ce n’est pas la premiÃ¨re crise des Ã©nergies fossiles, et ce ne sera pas la derniÃ¨re. La leÃ§on est de plus en plus claire : la dÃ©pendance aux combustibles importÃ©s constitue une vulnÃ©rabilitÃ© stratÃ©gique et un fardeau inutile pour la balance des paiements des pays non producteurs d’Ã©nergies fossiles. ParallÃ¨lement, l’accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© abondante et abordable s’impose comme un avantage concurrentiel dÃ©cisif. L’Ã©lectrification n’est pas une simple transition Ã©nergÃ©tique ; c’est une stratÃ©gie industrielle. Â« Dans le cas oÃ¹ les Ã©nergies fossiles ne devraient pas Ã©voluer fondamentalement, les technologies d’Ã©nergies propres continueront de devenir moins chÃ¨res, plus intelligentes et plus efficaces. Les entreprises ont dÃ©sormais besoin de rÃ©seaux, de structures de marchÃ© et de cadres politiques capables de rÃ©pondre Ã leurs ambitions et de libÃ©rer tout le potentiel de l’Ã©lectrification Â» ajoute JosÃ© Manuel Entrecanales, prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral d’ACCIONA. Et Stientje Van Veldhoven, ministre nÃ©erlandaise du Climat et de la Croissance verte, de conclure : Â« Le message des entreprises est clair : face Ã la volatilitÃ© des Ã©nergies fossiles, l’Ã©lectrification propre est le choix judicieux pour la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, la compÃ©titivitÃ© et la croissance. Â» Lors de la confÃ©rence sur la transition Ã©nergÃ©tique Ã Santa Marta, 60 pays se sont rÃ©unis pour discuter des moyens concrets d’accÃ©lÃ©rer cette transition. Ce sondage confirme que les entreprises sont Ã©galement prÃªtes Ã accÃ©lÃ©rer le mouvement.

EncadrÃ©

Les principaux rÃ©sultats du sondage

La demande des entreprises est en hausseÂ : 90Â % dâ€™entre elles prÃ©voient dâ€™Ãªtre largement Ã©lectrifiÃ©es dâ€™ici 2035, 73Â % dâ€™ici 2030 et 77Â % estiment que leur entreprise devrait prioriser le remplacement des systÃ¨mes fonctionnant aux Ã©nergies fossiles par des alternatives Ã©lectriques au cours de la prochaine dÃ©cennie.

Lâ€™Ã©lectrification propre, gage de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et de croissance Ã©conomiqueÂ : 91Â % des entreprises estiment que lâ€™Ã©lectrification amÃ©liorera leur sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, 79Â % affirment que lâ€™instabilitÃ© a rendu leur transition vers lâ€™Ã©lectrification plus urgente et 90Â % pensent que le passage Ã un systÃ¨me Ã©lectrique basÃ© sur les Ã©nergies renouvelables dans leur pays est susceptible de stimuler la croissance Ã©conomique. 82Â % des dirigeants dâ€™entreprises Ã lâ€™Ã©chelle mondiale souhaitent que leur pays soit alimentÃ© principalement par de lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable.

L’Ã©lectrification, un facteur de compÃ©titivitÃ©Â : 88Â % des personnes interrogÃ©es estiment que l’Ã©lectrification est susceptible de renforcer la compÃ©titivitÃ© de leur entreprise, 84Â % pensent qu’elle rÃ©duirait leurs coÃ»ts d’exploitation Ã long terme et 80Â % s’attendent Ã ce qu’elle crÃ©e des emplois.

La politique gouvernementale est trop lenteÂ : 72Â % des personnes interrogÃ©es estiment que les politiques gouvernementales en matiÃ¨re d’Ã©lectrification sont trop lentes pour accompagner le rythme nÃ©cessaire aux entreprises, et 62Â % indiquent qu’elles dÃ©localiseraient leurs activitÃ©s si leur gouvernement n’offrait pas un soutien suffisant Ã l’Ã©lectrification.

Les rÃ©seaux Ã©lectriques sont essentielsÂ : leur extension et leur pÃ©rennisation constituent la principale mesure politique que les entreprises estiment susceptible dâ€™accÃ©lÃ©rer leur Ã©lectrification, 89Â % dâ€™entre elles Ã©tant favorables Ã la modernisation des rÃ©seaux. Plus de la moitiÃ© des entreprises (54Â %) citent lâ€™insuffisance de capacitÃ© du rÃ©seau comme un frein Ã lâ€™Ã©lectrification, et 69Â % affirment que les entreprises sâ€™Ã©lectrifient plus rapidement que les gouvernements ne prÃ©parent les systÃ¨mes Ã©lectriques. Â«Â Les entreprises savent oÃ¹ le vent souffle. Ce sondage souligne que leur compÃ©titivitÃ© dÃ©pend de leur capacitÃ© Ã sâ€™Ã©lectrifier rapidement grÃ¢ce aux Ã©nergies renouvelables. Il nâ€™est donc pas surprenant que leur principale demande aux gouvernements soit de construire et de moderniser les rÃ©seaux afin de faciliter lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© bon marchÃ© et sÃ»reÂ Â» analyse Bruce Douglas, PDG de la Global Renewables Alliance.

Les obstacles et les solutions politiques sont clairement identifiÃ©sÂ : les cinq principaux obstacles Ã lâ€™Ã©lectrification mis en Ã©vidence par le sondage sontÂ : lâ€™insuffisance des incitations ou du soutien gouvernementauxÂ ; lâ€™insuffisance des investissements publics dans la modernisation des rÃ©seauxÂ ; lâ€™instabilitÃ© des politiques lors des changements de gouvernementÂ ; les retards ou lâ€™imprÃ©visibilitÃ© des procÃ©dures dâ€™autorisationÂ ; et lâ€™incertitude liÃ©e Ã la tarification et Ã la taxation du carbone.

Â

Quant aux cinq principales solutions, elles sontÂ : lâ€™extension et la pÃ©rennisation des rÃ©seaux Ã©lectriquesÂ ; les subventions et aides publiques pour rÃ©duire les coÃ»ts initiauxÂ ; une planification et un calendrier clairs Ã long terme de la part des gouvernementsÂ ; la baisse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©Â ; et lâ€™accÃ©lÃ©ration des procÃ©dures de raccordement au rÃ©seau et dâ€™approbation des plans.

Les marchÃ©s Ã©mergents convergentÂ : les entreprises indonÃ©siennes et nigÃ©rianes figurent parmi les plus ambitieuses au monde en matiÃ¨re dâ€™Ã©lectrification, 99Â % dâ€™entre elles prÃ©voyant dâ€™Ã©lectrifier leurs opÃ©rations dâ€™ici 2035, voire avant. Lâ€™Inde et les Philippines suivent de prÃ¨s avec respectivement 96Â % et 97Â %, tandis que la Colombie et lâ€™Afrique du Sud affichent toutes deux un taux de 95Â %. Les entreprises indonÃ©siennes se distinguent particuliÃ¨rement, 63Â % dâ€™entre elles prÃ©voyant une Ã©lectrification dâ€™ici 2027 et 91Â % dâ€™ici 2030. Le NigÃ©ria se dÃ©marque Ã©galement, avec 59Â % dâ€™entreprises prÃ©voyant une Ã©lectrification dâ€™ici 2027.

Dynamique dans les systÃ¨mes complexesÂ : mÃªme dans les Ã©conomies dÃ©pendantes du charbon et exposÃ©es aux Ã©nergies fossiles, les entreprises considÃ¨rent de plus en plus lâ€™Ã©lectrification comme un Ã©lÃ©ment essentiel Ã leur compÃ©titivitÃ© future et Ã leur rÃ©silience Ã©conomique. En IndonÃ©sie, 97Â % des entreprises estiment que lâ€™Ã©lectrification renforcerait leur compÃ©titivitÃ©, tandis quâ€™en Inde, 94Â % des entreprises affirment que la transition vers un systÃ¨me Ã©lectrique basÃ© sur les Ã©nergies renouvelables stimulerait la croissance Ã©conomique. En Pologne, 72 % des personnes interrogÃ©es estiment que davantage de rÃ©seaux Ã©lectriques permettraient de mieux protÃ©ger le pays contre les pÃ©nuries et les fluctuations de prix, tandis qu’en Afrique du Sud, 79 % des entreprises affirment que l’Ã©lectrification est plus rapide que la prÃ©paration des gouvernements. Au Japon, 59 % estiment que l’Ã©lectrification renforcerait la compÃ©titivitÃ© de leur entreprise.

Des avantages plus larges sont reconnusÂ : les entreprises associent lâ€™Ã©lectrification nationale aux dix principaux avantages suivantsÂ : amÃ©lioration de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tiqueÂ ; rÃ©duction de la dÃ©pendance aux importations dâ€™Ã©nergieÂ ; stimulation de la croissance Ã©conomiqueÂ ; rÃ©duction des dommages environnementauxÂ ; amÃ©lioration de la qualitÃ© de lâ€™airÂ ; baisse des factures dâ€™Ã©nergieÂ ; soutien Ã lâ€™innovation et aux nouvelles technologiesÂ ; lutte contre le changement climatiqueÂ ; stabilisation des prix de lâ€™Ã©nergie en pÃ©riode dâ€™instabilitÃ©Â ; et amÃ©lioration de la santÃ© publique. 85Â % des dirigeants dâ€™entreprise estiment que lâ€™Ã©lectrification amÃ©liorera la santÃ© publique.

PrivilÃ©gier les Ã©nergies renouvelables aux Ã©nergies fossilesÂ : Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, 82Â % des personnes interrogÃ©es souhaitent que leur pays soit alimentÃ© principalement par des Ã©nergies renouvelables, et 63Â % souhaitent que leurs gouvernements abandonnent progressivement les Ã©nergies fossiles dâ€™ici 2035. 90Â % sont favorables Ã un investissement accru dans le solaire (89Â %) et lâ€™Ã©olien terrestre (81Â %). Le soutien aux systÃ¨mes Ã©lectriques basÃ©s sur les Ã©nergies renouvelables est particuliÃ¨rement fort dans les Ã©conomies Ã©mergentes, oÃ¹ 86Â % des chefs dâ€™entreprise prÃ©fÃ¨rent les Ã©nergies renouvelables aux Ã©nergies fossiles, un chiffre supÃ©rieur Ã la moyenne mondiale (82Â %) et supÃ©rieur Ã celui de plusieurs Ã©conomies avancÃ©es, dont les Ã‰tats-Unis (77Â %), le Royaume-Uni (76Â %), lâ€™Australie (75Â %), lâ€™Allemagne (73Â %) et le Japon (69Â %).

Â«Â Ce sondage rÃ©vÃ¨le une profonde mutation du paysage Ã©conomique mondial. Les entreprises considÃ¨rent de plus en plus l’Ã©lectrification comme le fondement de leur compÃ©titivitÃ© future, de leur sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et de leur rÃ©silience Ã©conomique. Dans un contexte d’instabilitÃ© gÃ©opolitique et de volatilitÃ© des prix des Ã©nergies fossiles, les entreprises ne renoncent pas Ã la transitionÂ ; au contraire, elles l’accÃ©lÃ¨rent Â» assure Maria Mendiluce, PDG de la coalition We Mean Business. Nick Mabey, PDG d’E3G, ajoute : Â« Ces rÃ©sultats tÃ©moignent d’un large consensus mondial parmi les chefs d’entreprise des principales Ã©conomies. Les entreprises s’accordent clairement sur le fait que, pour rester compÃ©titives face Ã la crise mondiale des Ã©nergies fossiles, elles doivent Ã©lectrifier leur consommation d’Ã©nergie grÃ¢ce Ã une Ã©nergie propre. Les dirigeants politiques, qui cherchent Ã sortir de cette crise, doivent prendre ce message au sÃ©rieux et lever les obstacles au progrÃ¨s identifiÃ©s par les entreprises, en commenÃ§ant par le dÃ©veloppement des rÃ©seaux Ã©lectriques. Â»