Stockage stationnaire solaire : Sun MobilitÃ©s donne une seconde vie aux batteries de camion Ã©lectrique

Et si les batteries de camions Ã©lectriques devenaient une nouvelle ressource pour stocker lâ€™Ã©nergie solaire ? Câ€™est le pari de Sun MobilitÃ©s, filiale commune du Groupe Ippolito et de SUN and GO, avec une installation innovante inaugurÃ©e il y a quelques jours Ã Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes (66). Il sâ€™agit lÃ de stockage stationnaire dâ€™Ã©nergie. Sur ce site, Sunand Go avait dÃ©jÃ installÃ©, il y a quelques mois, un abri de parking et cinq bornes de recharge. Il a donc Ã©tÃ© ajoutÃ© une brique sous la forme dâ€™un gros container branchÃ© juste Ã cÃ´tÃ©, avec une batterie capable de stocker jusquâ€™Ã 50 kWh par jour dâ€™Ã©nergie solaire. Pour charger les voitures mÃªme la nuit tombÃ©e Ã lâ€™Ã©nergie verteÂ !

Le Groupe Ippolito, Ã travers sa filiale dÃ©diÃ©e Ã la mobilitÃ©, vends des camions Ã©lectriques. Lorsque les vÃ©hicules sont en fin de vie, la filiale environnement avec la casse Autochoc valorise les piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es. Les batteries de ces vÃ©hicules ne sont plus suffisamment puissantes pour rÃ©pondre aux exigences dâ€™un poids lourd, elles peuvent encore Ãªtre utilisÃ©es pour des usages moins intensifs.

Sun MobilitÃ©s, filiale crÃ©Ã©e par le Groupe Ippolito et SUN and GO, rÃ©emploie ces batteries en stockage stationnaire dâ€™Ã©nergie solaire. PlutÃ´t que dâ€™Ãªtre recyclÃ©es, elles sont rÃ©-utilisÃ©es pour un nouvel usage, moins exigeant en puissance que celui des camions Ã©lectriques. La batterie va permettre de stocker lâ€™Ã©nergie solaire qui est produite en milieu de journÃ©e ou mÃªme le week-end pour ensuite la rÃ©injecter dans le circuit la nuit ou tÃ´t le matin (lorsque le soleil nâ€™est pas prÃ©sent) pour recharger les vÃ©hicules Ã©lectriques branchÃ©s aux bornes de recharge ou alimenter le bÃ¢timent !

Ces batteries reconditionnÃ©es sont issues de camions Ã©lectrique de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration de la marque FUSO E-CANTER, dâ€™aprÃ¨s des Ã©tudes, bÃ©nÃ©ficieront dÃ©sormais dâ€™une prolongation dâ€™usage de 5 Ã 8 ans et ainsi Ã©viter le recyclage prÃ©maturÃ© ! avec une batterie capable de stocker jusquâ€™Ã 50 kWh par jour dâ€™Ã©nergie solaire

Cette installation est une innovation Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, au croisement de lâ€™Ã©conomie circulaire, du stockage solaire et de la mobilitÃ© Ã©lectrique. Elle dÃ©montre quâ€™il est possible de mieux valoriser les ressources existantes, en crÃ©ant un circuit Ã©nergÃ©tique plus vertueuxÂ : donner une seconde vie aux batteries de camions Ã©lectriques pour stocker lâ€™Ã©nergie solaire, puis alimenter les vÃ©hicules et les besoins du bÃ¢timent.