Dome Solar : derniÃ¨re mise Ã  jour technique des systÃ¨mes dâ€™intÃ©gration et prÃ©sentation d’une fixation clipsabl

Dome Solar informe des derniÃ¨res mises Ã jour techniques intervenues au cours du dernier mois concernant ses solutions de fixations photovoltaÃ¯ques.Â Ces Ã©volutions portent sur des rÃ©visions dâ€™Ã©valuations techniques, ainsi que sur lâ€™ajout de nouvelles rÃ©fÃ©rences de modules photovoltaÃ¯ques associÃ©es Ã aux divers systÃ¨mes disponibles sur le marchÃ©.

Gamme Toitures InclinÃ©es

Mise Ã jour des grilles de vÃ©rification de modules associÃ©es aux Avis Techniques :

HÃ©lios BÂ² : 21-G12-15-53_V9

Kogysun I+ : 21-G13-18-64_V5

RÃ©vision / Renouvellement dâ€™ETN :

D160 Bifacial : A27T2604 ind0 (renouvellement Ã lâ€™identique)

Gamme Toitures Terrasses

Mise Ã jour des grilles de vÃ©rification de modules associÃ©es aux Avis Techniques :

Roof-Solar Bitume TAN DTU : 21-G13-20-72_V5

Roof-Solar Bitume TAN GP : 21-G06-24-86_V2

Roof-Solar PVC TAN DTU : 21-G12-22-82_V4

Roof-Solar TPO TAN DTU : 21-G05-24-87_V1

RÃ©vision / Renouvellement dâ€™ETN :

Roof-Solar : A27T240P ind03 Suppression des rails 120 et du Tilt V1 IntÃ©gration du TAN GP Ã‰largissement du domaine dâ€™emploi aux modules jusquâ€™Ã 2,3 mÂ² ou 1964 mm de longueur maximum



Une nouvelle fixation clipsable

NPA+ Side et NPA+ Top, sont deux nouveaux systÃ¨mes de fixation conÃ§us pour simplifier la pose tout en garantissant performance et fiabilitÃ© sur chantier.Â NPA+ Side et NPA+ Top reposent sur un nouveau systÃ¨me de fixation clipsable, pensÃ© pour faciliter la pose et la maintenance :

Un clipsage rapide pour une mise en Å“uvre efficace

Une maintenance facilitÃ©e, avec dÃ©montage et remontage possibles sans perte de piÃ¨ces

Leur conception a Ã©galement Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e pour rÃ©pondre aux exigences chantier et Ã©largir les possibilitÃ©s dâ€™intÃ©gration :