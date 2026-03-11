Dome Solar : derniÃ¨re mise Ã  jour technique des systÃ¨mes dâ€™intÃ©gration et prÃ©sentation d’une fixation clipsabl

Dome Solar informe des derniÃ¨res mises Ã jour techniques intervenues au cours du dernier mois concernant ses solutions de fixations photovoltaÃ¯ques.Â Ces Ã©volutions portent sur des rÃ©visions dâ€™Ã©valuations techniques, ainsi que sur lâ€™ajout de nouvelles rÃ©fÃ©rences de modules photovoltaÃ¯ques associÃ©es Ã aux divers systÃ¨mes disponibles sur le marchÃ©.
Gamme Toitures InclinÃ©es
Mise Ã jour des grilles de vÃ©rification de modules associÃ©es aux Avis Techniques :
- HÃ©lios BÂ² : 21-G12-15-53_V9
- Kogysun I+ : 21-G13-18-64_V5
RÃ©vision / Renouvellement dâ€™ETN :
- D160 Bifacial : A27T2604 ind0 (renouvellement Ã lâ€™identique)
Gamme Toitures Terrasses
Mise Ã jour des grilles de vÃ©rification de modules associÃ©es aux Avis Techniques :
- Roof-Solar Bitume TAN DTU : 21-G13-20-72_V5
- Roof-Solar Bitume TAN GP : 21-G06-24-86_V2
- Roof-Solar PVC TAN DTU : 21-G12-22-82_V4
- Roof-Solar TPO TAN DTU : 21-G05-24-87_V1
RÃ©vision / Renouvellement dâ€™ETN :
- Roof-Solar : A27T240P ind03
- Suppression des rails 120 et du Tilt V1
- IntÃ©gration du TAN GP
- Ã‰largissement du domaine dâ€™emploi aux modules jusquâ€™Ã 2,3 mÂ² ou 1964 mm de longueur maximum
Une nouvelle fixation clipsable
NPA+ Side et NPA+ Top, sont deux nouveaux systÃ¨mes de fixation conÃ§us pour simplifier la pose tout en garantissant performance et fiabilitÃ© sur chantier.Â NPA+ Side et NPA+ Top reposent sur un nouveau systÃ¨me de fixation clipsable, pensÃ© pour faciliter la pose et la maintenance :
- Un clipsage rapide pour une mise en Å“uvre efficace
- Une maintenance facilitÃ©e, avec dÃ©montage et remontage possibles sans perte de piÃ¨ces
Leur conception a Ã©galement Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e pour rÃ©pondre aux exigences chantier et Ã©largir les possibilitÃ©s dâ€™intÃ©gration :
- Une installation simplifiÃ©e : la platine se positionne au-dessus de la vis et du cavalier de bac, sans intervention sur lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© rÃ©alisÃ©e par le couvreur (version Side)
- Un large domaine dâ€™application : entraxe jusquâ€™Ã 2 m et plus
- Une sÃ©curitÃ© renforcÃ©e grÃ¢ce Ã une butÃ©e bas de pente