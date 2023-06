Les Ã©missions de gaz Ã  effet de serre en 2022 respectent les objectifs nationaux

Le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) a publié la nouvelle édition de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre (GES) au format dit « SECTEN », avec les chiffres définitifs pour l’année 2021 et les chiffres provisoires pour 2022. Cet inventaire confirme la dynamique de baisse des émissions françaises, après un rebond observé en 2021 suite à la crise du COVID-19. Les émissions s’élèvent (hors secteur des terres et de forêts) à 414,8 millions de tonnes équivalent CO 2 en 2021 et la pré-estimation pour 2022 indique des émissions de 403,8 millions de tonnes équivalent CO 2 , en baisse de 2,7% par rapport à 2021. Cela représente une baisse de 25 % en 2022 par rapport à 1990 !

Tout comme pour l’année 2021, en 2022, la part annuelle indicative du second budget carbone (410 MtCO 2 e) est respectée avec une marge de 6,2MtCO 2 e. Les budgets carbones sont les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser par période de 5 ans et sont fixés par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). 70 MtCO 2 e, c’est le total des émissions additionnelles évitées par rapport aux parts annuelles indicatives pour les quatre premières années (2019, 2020, 2021 et 2022) du budget carbone en cours (2019-2023).

La baisse des émissions (hors secteur des terres) de 2,7 %entre 2021 et 2022 s’explique principalement par une baisse significative dans le secteur du bâtiment (-14,7%), avec une baisse de la consommation de gaz et de fioul sous l’effet conjugué de la crise énergétique, du plan de sobriété, et de la poursuite des rénovations thermiques et des changements de chaudières. Les émissions de l’industrie baissent également de 6,4% sous l’effet de baisses de productions liées aux prix de l’énergie, et à la décarbonation du secteur, accélérée par les plans de relance et France 2030. Agnès Pannier-Runacher a confié : « Notre politique pour sortir la France des énergies fossiles porte ses fruits. Les chiffres publiés par le CITEPA aujourd’hui le montrent : en 2022, malgré la crise énergétique, nous sommes parvenus à accélérer le rythme de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et à faire mieux que ce à quoi nous nous étions engagés. C’est notamment le cas dans le secteur du bâtiment, qui a baissé ses émissions de près de 15% en 2022, à la faveur notamment des résultats du premier plan de sobriété et de dispositifs comme Ma PrimeRenov. C’est un signal positif, qui montre le succès d’une mobilisation collective, et je tiens à nouveau à remercier les Français qui ont réduit leur consommation d’énergie, aux côtés de l’Etat, des grandes collectivités et des grandes administrations. Mais il nous faut encore aller plus loin pour atteindre la neutralité carbone. Nous allons poursuivre notre politique de planification énergétique. Ce sera l’objet du projet de loi que je porterai à l’automne. Avec un objectif : doubler le rythme de réduction de nos émissions d’ici 2030 ! »

