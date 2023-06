Energie : E.Leclerc et EDF Renouvelables annoncent l’installation de 3 centrales solaires dans l’Allier

Dans la lignée de ses engagements pour une énergie plus vertueuse, la SIPLEC (E.Leclerc) a conclu avec EDF Renouvelables un contrat d’achat long terme en électricité d’origine renouvelable (ou Corporate PPA) qui permettra la construction de trois parcs photovoltaïques situés dans l’Allier. La production électrique générée permettra d’alimenter 1,5 % de la consommation totale de l’enseigne E.Leclerc en France. Il s’agit du premier contrat d’approvisionnement long terme en électricité d’origine renouvelable pour l’enseigne !

Le Corporate PPA, signé par E.Leclerc, d’une puissance totale d’environ 31 MWc et d’une durée de 20 ans porte sur la fourniture de la totalité de la production électrique de trois centrales solaires situées dans le département de l’Allier. Développées, financées, construites et exploitées par Luxel, filiale à 100% d’EDF Renouvelables, ces centrales permettront de couvrir 1,5% des besoins en électricité du Mouvement E.Leclerc en électricité bas carbone. La signature de ce nouveau contrat s’ajoute aux 5,3 GW de Corporate PPA d’origine renouvelable signés par le Groupe EDF dans le monde depuis 2010, ce qui en fait l’un des acteurs majeurs dans ce secteur. Ce contrat participe aux ambitions du Plan solaire du Groupe, qui a pour objectif de faire d’EDF un des leaders du photovoltaïque en France. « Nous sommes très heureux de signer avec SIPLEC (E.Leclerc) ce partenariat de long terme et de contribuer à ses objectifs de décarbonation. Ce contrat lui permettra de sécuriser un prix d’achat pendant 20 ans et de garantir l’origine renouvelable de l’électricité consommée. Les équipes d’EDF Renouvelables ont à cœur de proposer des solutions innovantes aux entreprises pour les accompagner vers la transition énergétique au travers la fourniture d’électricité bas carbone. » déclare Carlotta Gentile Latino, Directrice des Activités Terrestres France chez EDF Renouvelables.

Un moyen complémentaire pour une consommation d’énergie plus responsable

Panneaux photovoltaïques sur les toits des magasins ou ombrières afin de favoriser l’autonomie en énergie, multiplication des points de charge pour les véhicules électriques : le Mouvement E.Leclerc engage depuis plus d’une décennie des projets en faveur d’une consommation énergétique plus durable. La signature de Corporate PPA avec des centrales solaires permettant d’alimenter les magasins vient renforcer cette stratégie d’enseigne en proposant un nouvel axe de déploiement en faveur de la transition énergétique. L’accord conclu avec EDF Renouvelables dans l’Allier est un premier pas ayant vocation à entraîner des projets similaires ailleurs sur le territoire. « Depuis plus de 40 ans, nous rendons les énergies accessibles au plus grand nombre. Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui ce partenariat avec EDF Renouvelables qui va dans le sens de nos engagements historiques et accélère encore davantage notre contribution à la transition énergétique pour tous. » précise Thierry Forien, Directeur Adjoint de SIPLEC.