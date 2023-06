Le Groupe IDEC, accÃ©lÃ©rateur de transition Ã©nergÃ©tique, lance IDEC Solar

Acteur majeur de l’immobilier, le Groupe IDEC poursuit son offensive dans les énergies renouvelables, afin d’aller plus loin et plus vite dans la décarbonation du secteur, en généralisant la réalisation de bâtiments bas-carbone ou à énergie positive sur tous ses marchés : parcs d’activité, sites industriels, plateformes logistiques, surfaces commerciales, immeubles tertiaires, logements. Elle lance aussi une filiale IDEC Solar. Une stratégie tous azimuts payante !

En amont, le Groupe investit massivement dans un écosystème de startups et d’entreprises spécialisées dans la production d’énergies vertes, la logistique et la mobilité durables. Cet investissement s’inscrit une stratégie de décarbonation à 360°, portant à la fois sur le bâtiment, sur son environnement, sur les flux entrants et sortants. Pour mieux capitaliser ses expertises en la matière, le Groupe vient de lancer IDEC Solar, filiale en charge de concevoir, installer, exploiter, maintenir et optimiser l’aménagement photovoltaïque – panneaux, centrales – de ses parcs et bâtiments, en synergie avec les équipes et entités dédiées aux autres énergies renouvelables.

Actionnaire fondateur d’Holosolis et investisseur dans Heliup

Le Groupe IDEC est notamment devenu l’un des trois actionnaires fondateurs, en mars 2022, d’Holosolis. Ce consortium ouvrira à Sarreguemines (Moselle), en 2025, la plus grande usine européenne de fabrication de panneaux photovoltaïques, pour un investissement total de 700 millions € et la création de 1700 emplois directs. L’opérateur immobilier s’associe ici à TSE, l’un des principaux producteurs d’énergie solaire en France, et à EIT InnoEnergy, l’un des tous premiers investisseurs européens dans les cleantechs et les greentechs (plus de 180 startups en portefeuille). Le Groupe IDEC est également actionnaire d’EIT InnoEnergy. « Nous nouons ainsi un partenariat privilégié avec un fournisseur qui sera capable de produire, à prix compétitif, plus de 10 millions de panneaux solaires par an, soit 8 % des importations européennes de modules photovoltaïques chinois en 2022. Nous recherchons non seulement une réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre mais aussi une diminution de notre dépendance énergétique, à l’échelle d’un territoire, d’un pays et du continent. D’où la nécessité de faire émerger des champions européens des renouvelables, sur toute la chaîne de valeur ajoutée. Holosolis peut devenir l’un deux. », explique Christelle Rougebief, la nouvelle directrice générale d’IDEC Energy. Dans cette même logique, le Groupe IDEC a investi dans la startup savoyarde Heliup, qui conçoit des panneaux photovoltaïques ultra-légers, réduisant de 60 % le poids d’un module classique, à performance énergétique égale. Ici encore, la prise de participation ne doit rien au hasard. « Nous pourrons retourner auprès d’anciens clients, et au-delà rencontrer toutes les entreprises dont les toitures, de conception classique, sont inadaptées à la contrainte structurelle d’un panneau photovoltaïque standard. Et leur proposer un « retrofit », un module solaire ultra-léger signé Heliup », précise Christelle Rougebief.

Concepteur des premiers parcs d’activité à énergie positive

« Pour chaque projet, nous recherchons le mix énergétique idéal, qui peut inclure solaire, éolien, biomasse, géothermie, hydrogène vert, récupération de chaleur des datacenters… Nous faisons du sur-mesure en fonction des caractéristiques géographiques et climatiques du site, de son activité future, de la stratégie de développement durable mise en place par le territoire et, bien sûr, des attentes exprimées par les futurs occupants des lieux », souligne Patrice Lafargue, président et fondateur du Groupe IDEC. Dans ces mix, l’hydrogène joue un rôle croissant. D’abord sous forme de batterie (électrolyseur), capable de stocker les surplus d’énergie générés par le solaire ou l’éolien, et de les restituer en période de moindre production, faisant ainsi office de régulateur. Ensuite sous forme de station, délivrant du carburant vert aux flottes de véhicules propres transitant par le lieu.

Ici encore, l’acteur immobilier passe la vitesse supérieure au travers d’une filiale ad hoc, qui concentre et diffuse les savoir-faire « hydrogène » en interne, dans toutes les activités et appels d’offres du groupe. En juillet 2022, celui-ci a créé Hydwey, en joint-venture avec Atawey, le leader français des stations de recharge hydrogène, dont le Groupe IDEC est également actionnaire. Hydwey développe des solutions d’éco-mobilité à l’échelle d’un bâtiment, d’un espace de bureaux, d’un parc industriel ou logistique, d’une zone d’activité.

Concevoir sur la durée une solution énergétique globale

Le Groupe IDEC s’appuie sur cette capacité de décarbonation pour faire la différence, remporter et mettre en œuvre des projets de plus en plus ambitieux, en France et à l’international. En Espagne, par exemple, il est en train de développer le plus grand parc d’activités européen à énergie positive. Construit en Andalousie, le parc Puerto Seco de Antequera combinera une ferme solaire, des éoliennes, une source géothermique et une centrale à hydrogène pour atteindre la neutralité carbone et injecter de l’électricité verte dans le réseau de distribution. Le Groupe ici, tire pleinement parti de son modèle, unique dans le paysage français, qui intègre tous les métiers de l’immobilier – aménagement et promotion, conception et construction, investissement, financement – et conserve, dans la majorité des cas, la maîtrise du foncier. Quand la plupart des promoteurs ne font que passer, le temps d’un projet, le Groupe IDEC, lui, reste et s’enracine. Il dispose ainsi de tous les leviers pour concevoir sur la durée une solution énergétique globale, intelligente, incluant la construction d’infrastructures sur place – éolienne, électrolyseur, centrale solaire, chaudière biomasse… « Cette différence est encore plus décisive dans le cas des parcs d’activités, où le Groupe peut penser la production et la consommation d’énergie renouvelable à l’échelle de la communauté d’entreprises installées sur place, avec des mutualisations, un logiciel de pilotage commun et une efficacité énergétique démultipliée », analyse Christelle Rougebief.

Encadré

IDEC Energy se renforce

En mai 2023, IDEC Energy a nommé Christelle Rougebief au poste de directrice générale. Ingénieure de l’ENSTA Paris, titulaire d’un DEA en mathématiques, diplômée executive MBA CPA HEC, Christelle Rougebief dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le monde des énergies. Elle a exercé de nombreuses responsabilités chez GRDF (directrice expérience client, directrice clients-territoires de la Région Ouest) et chez Engie Solutions (directrice territoire Ile-de-France). Elle apporte à IDEC Energy son expertise dans le développement de solutions d’énergie verte, étroitement intégrées à la réalisation de bâtiments et de parcs d’activité bas carbone ou à énergie positive.