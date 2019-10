Les détails techniques du projet REVE au sein de l’hôtel de l’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

Nous vous avions déjà évoqué ce fameux projet REVE ( Recharge Écologique des Véhicules Électriques) à l’Hôtel Communautaire de Béthune-Bruay. La présentation a eu lieu le jeudi 24 octobre dernier. L’heure est venue d’entrer dans les détails de cette première nationale, qui associe l’éolien, le solaire et les batteries de stockage, pour la recharge des véhicules électriques de la collectivité en circuits courts !

Pour son important parc automobile électrique (24 véhicules), l’Agglomération a voulu un approvisionnement en énergie aussi écologique qu’économique. Parallèlement, elle a également souhaité que les procédés mis en œuvre soient autant que possible produits sur place (c’est la traduction même de l’idée de « 3e révolution industrielle »). Un projet d’envergure de 329 642 € HT « REVE » – Recharge Écologique des Véhicules Électriques a été mis en œuvre grâce à un partenariat de recherche avec la faculté des sciences appliquées (FSA) de Béthune et le laboratoire systèmes electrotechniques et environnement (LSEE). La réalisation a été menée par la société française DRIVECO, un des leaders nationaux en matière de mobilité électrique et solaire qui a associé son expertise et son savoir-faire aux compétences des partenaires locaux.

Le dispositif technique

La société DRIVECO a installé :

- 108 panneaux photovoltaïques, solaires pour 180 m² de surface et 30,24 kWc de puissance potentielle -1

- une éolienne d’une puissance de 10 kW.

L’énergie ainsi produite est stockée dans des batteries, afin de limiter autant que possible le recours au réseau électrique public. La finalité du projet est d’obtenir une station de recharge la plus autonome possible avec pour objectif d’atteindre le 100% renouvelable (sauf conditions climatiques défavorables : absence de soleil et/ou de vent). DRIVECO a installé “Le Smart GridDRIVECO” un logiciel de pilotage d’énergie qui assure une gestion intelligente des bornes en optimisant les flux énergétiques en fonction des besoins. Il organise les recharges pour rendre simultanée la consommation et la production disponible.

L’énergie produite par les panneaux solaires et l’éolienne est stockée dans ses batteries pour assurer une recharge 100% verte, à tout moment de la journée. Ce système pourra également dans les journées de forte production injecter le surplus énergétique pour les besoins électriques de l’hôtel communautaire ainsi il n’y aura aucune perte de la production renouvelable locale. Côté matériel, si les panneaux solaires sont de conception et de fabrication allemandes, on notera que l’éolienne est pour l’essentiel une production locale. Ses pales proviennent de chez Pirus Composites, société installée au village d’entreprises de Ruitz, le fût vient de Gondecourt et les automatismes, de Curgies (près de Valenciennes). La génératrice, elle, a été fabriquée à Colombes, en banlieue parisienne. Enfin, les batteries de stockage sont pour partie de conception française et toutes fabriquées sur le vieux continent. Elles sont majoritairement de 2 e génération pour limiter l’impact écologique.

Ce REVE a un coût : 329 642 € (hors taxes) subventionné à hauteur de 210 000 € par le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du programme “Territoires à énergie positive pour la croissance verte.”

Encadré

Données techniques

Puissance PV installée 30.24 kWc

Puissance Eolienne installée 10 kW

Puissance Totale installée 40.24 kW

Stockage d’Energie de première vie (MyReserve) 24 kWh

Stockage d’Energie de seconde vie (Renault Kangoo) 36 kWh

Stockage d’énergie total installé 60 kWh

Production totale 48 677 kWh

Energie consommée VE 36 002 kWh