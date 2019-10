Pour SolarPower Europen lâ€™Ã©nergie solaire PV est Ã©conomiquement, socialement et environnementale responsable

SolarPower Europe a récemment lancé les Solar Factsheets (Fiches Techniques solaires), un ensemble de documents basés sur des sources scientifiques examinées par des pairs, qui soulignent la contribution de l’énergie solaire à la durabilité sociale, économique et environnementale. Les fiches d’information traitent de cinq sujets clés liés à l’énergie solaire, à savoir: le coût et l’efficacité, la durabilité, l’emploi et la création d’emplois, l’utilisation de matériaux et le recyclage.

Chute des prix des modules de 96% depuis 2010

La fiche technique sur les coûts et l’efficacité met en lumière la compétitivité du solaire photovoltaïque par rapport aux sources d’énergie conventionnelles et souligne à quel point la réduction des coûts de production d’électricité solaire a été spectaculaire: une réduction de 90% en seulement dix ans! Cela est dû en grande partie aux progrès technologiques qui ont permis une chute des prix des modules de 96% depuis 2000.

Pendant sa durée de vie un panneau générera 30 fois l’électricité nécessaire à sa fabrication

L’énergie solaire est une solution durable majeure pour piloter la transition énergétique. Dans la fiche de développement durable, les réalisations les plus remarquables en matière de développement durable sont mises en avant: une performance environnementale en constante amélioration qui conduit à une très faible empreinte carbone, ainsi qu’un temps de récupération énergétique d’environ un an, signifiant que pendant sa durée de vie un panneau générera 30 fois l’électricité nécessaire à sa fabrication.

Faire mieux avec moins de matière première

Afin de réduire davantage l’utilisation des ressources naturelles et d’autres impacts environnementaux, il est possible d’optimiser l’utilisation des ressources de manière circulaire. La fiche d’information sur les matériaux montre comment l’industrie solaire aborde la question de l’efficacité des matériaux, en utilisant moins de matières premières rares et critiques.

Des rendements techniques de recyclage jusqu’à 90% en poids

Les approches en boucle fermée constituent le pivot de la gestion de la fin de vie des systèmes solaires. La fiche d’information sur le recyclage décrit l’état actuel du recyclage solaire dans l’UE – des rendements techniques de recyclage jusqu’à 90% en poids, une législation européenne obligatoire et des pratiques de gestion efficaces en fin de vie sont des réalités déjà bien établies – et souligne le potentiel du solaire. Le recyclage a une incidence sur la récupération des matériaux, la création d’emplois et le renforcement de la base industrielle de l’UE.

Développement de l’emploi local non délocalisable

En effet, l’emploi et le développement industriel sont des aspects essentiels de l’élaboration des politiques européennes. Comme l’illustre la fiche d’information sur l’emploi et la création d’emplois, l’énergie solaire crée davantage d’emplois et de valeur ajoutée pour les citoyens de l’UE. L’énergie solaire crée plus d’emplois que toute autre industrie de l’énergie et la grande majorité de ces emplois sont créés localement et ne peuvent pas être délocalisés, contribuant ainsi au développement socio-économique à long terme.

<a href=”http://www.solarpowereurope.org/category/facts/“>Pour télécharger les fiches techniques…</a>