Mersen innove avec des solutions pour la production d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que et la protection des installations de stockage

Mersen, spécialiste mondial indépendant des fusibles industriels, innove en offrant des solutions de protection et de sécurité pour les applications photovoltaïques sous la marque HelioProtection®. Seul un concepteur et fabricant de fusibles de premier plan peut proposer une construction durable et un rendement énergétique accru. Ceci grâce à de faibles puissances dissipées, à la capacité de coupure de faibles surintensités et de résistance à des cycles thermiques contraignants.

Offre de protection complète pour le photovoltaïque 1500 V continu

Mersen Electrical Power possède un programme complet HelioProtection® comprenant de nombreux appareils 1500 V CC pour la protection contre les surtensions des grandes installations de production photovoltaïques. Ces solutions entrent dans le cadre de l’engagement de Mersen en faveur de la création de produits et de l’extension du marché de l’énergie solaire aux systèmes 1500 V CC. Cette offre comprend des fusibles et des fusibles NH, des parasurtenseurs, des blocs de distribution de puissance et des interrupteurs courant continu. Ces parasurtenseurs conviennent à toutes les applications photovoltaïques : grandes installations courant continu et installations autonomes.

Mersen a également conçu le fusible ultra-rapide Protistor® 1500 V CC spécialement pour la protection des batteries de stockage d’énergie. Ces fusibles possèdent généralement une température de service supérieure à celle d’autres types de fusibles, une valeur I²t plus basse pour minimiser l’endommagement des composants protégés en cas de courts-circuits, une perte de puissance moindre et une durée de vie supérieure.

Protection contre les courants de surcharge

Mersen enrichit son offre de fusibles HelioProtection® gPV pour la protection des systèmes photovoltaïques avec deux nouvelles tailles de fusibles gPV de type NH : 1XL et 2XL, de 50 à 250 A, spécialement conçus pour les installations basse puissance. Ils se distinguent par une réduction de 20 % de la perte d’énergie liée à l’échauffement par rapport aux fusibles de taille équivalente.

Les fusibles HP15NH 3L, 1XL et 2XL se montent sur busbars ou sur porte-fusible. Pour faciliter la maintenance, Mersen a développé deux types de porte-fusible : l’un à base ouverte et l’autre protégé contre le contact accidentel. La gamme HelioProtection® répond à la fois aux standards IEC et UL. Cette gamme de fusibles HelioProtection® NH va de HP10NH (tailles 1 et 2) en 1000 V continu à HP15NH (taille 3L) en 1500 V continu en passant par HP12NH (tailles 1XL, 2XL, 3L) en 1250 V continu (tension d’entrée des onduleurs solaires).

Mersen lance une nouvelle borne Crimp Cap, spécialement conçue pour les fusibles HP10M jusqu’à 60 A.

Protection contre les courants de surcharge pour les onduleurs et le stockage

En raison de la demande accrue d’énergie renouvelable pour l’e-mobilité, les secteurs des véhicules électriques et du stockage d’énergie font partie des marchés qui connaissent actuellement la croissance la plus rapide. Mersen propose un large spectre de produits et de solutions couvrant tous les aspects de la sécurité des batteries et de la gestion d’énergie.

Les fusibles EVpack-fuse (fusible pour les packs batterie) et M-fuse (fusible de module batterie) sont des fusibles ultra rapides pour courant continu conçus pour répondre aux besoins particuliers dans les systèmes EV/HEV et de stockage sur batterie. Ces fusibles offrent une protection complète de 100 à 1000 V en CC et jusqu’à 600 A avec un pouvoir de coupure minimal inférieur à 3 kA, pour une association parfaite avec les contacteurs à courant continu. Ils ont été intégralement testés en conditions “courant continu” pour garantir une protection rapide et fiable contre les surintensités.

Innovation avec Xp et XS-ES

Le relais de puissance XS-ES de Mersen a été conçu pour fournir des performances de commutation en courant continu plus élevées que les relais de puissance mécaniques classiques. Ces séries sont destinées aux applications comme le stockage de l’énergie électrique, les installations photovoltaïques et d’autres réseaux intelligents en courant continu. XS-ES offre une souplesse maximale pour la conception des équipements et des performances exceptionnelles en courant continu. Ce relais de puissance est une technologie hybride pouvant commuter les hautes tensions et les fortes intensités, conçu spécialement pour les véhicules électriques.

La famille de produits Xp fait partie de la gamme hybride de protection contre les surintensités pour courant continu développée par Mersen. Le relais de puissance Xp est un élément de protection avec une excellente tenue aux courants cyclés, pouvant ouvrir les forts courants de défaut mais aussi les faibles surintensités, à 1000 V continu, en moins de 1 msec ; il offre une souplesse maximale dans la conception des équipements et une protection exceptionnelle. Ces relais de puissance ont été conçus pour assurer une protection dans les applications pour courant continu : stockage de l’énergie électrique, EV/HEV, réseau intelligent, installations photovoltaïques, etc. Le système Xp est composé d’un élément pyrotechnique rapide, commandé par un courant de gâchette et d’un élément de protection parallèle. Cette protection répond aux exigences particulières de temps d’ouverture très court et de courant de surcharge très élevé.

Protection contre les surtensions enfichables et rail DIN

Mersen lance des parasurtenseurs enfichables pour les cartes électroniques. SB PCB est la série d’embases enfichables qui permet l’intégration des cartouches de parasurtenseurs enfichables IEC Mersen directement sur les cartes électroniques. Ces cartouches sont facilement remplaçables quand elles sont arrivées en fin de vie. SB PCB constitue une solution optimale pour le secteur de l’électronique de puissance : onduleurs, convertisseurs, tableaux de contrôle pour le secteur ferroviaire, boîtiers de distribution pour le photovoltaïque, machines, équipements OEM… Avantages principaux : maîtrise des coûts, compacité, absence de câblage et protection optimale de l’électronique sensible contre les surtensions.