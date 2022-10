archeliosâ„¢ Suite : encore plus de possibilitÃ©s pour la conception photovoltaÃ¯que

Trace Software annonce la sortie de la dernière version de la suite logicielle photovoltaïque archelios™. Composée des logiciels archelios™ PRO et archelios™ CALC, archelios™ Suite permet de gérer l’intégralité d’un projet photovoltaïque depuis l’étude du projet jusqu’à son installation. Une idée de complétude !

archelios™ évolue. Dans cette nouvelle version, les innovations sont orientées, entre autres, autour de la modélisation 3D avec archelios™ PRO et de la gestion des optimiseurs avec archelios™ CALC. Les concepteurs peuvent aller encore plus loin dans la conception de leurs projets photovoltaïques.

archelios™ PRO : encore plus de possibilités de modélisation 3D

• La modélisation 3D intégrée Le système de modélisation 3D intégré à l’interface web est l’une des grandes nouveautés d’archelios™ PRO. Cette solution présente pour l’utilisateur l’avantage de pouvoir gérer des projets 3D dans une seule interface, sans nécessité d’une expertise poussée dans des logiciels tels que SketchUp ou Revit®. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, archelios™ PRO intègre désormais nativement tous les outils nécessaires à la réalisation d’un projet photovoltaïque : géolocalisation, affichage des parcelles cadastrales, modélisation des masques proches, calepinage, dimensionnement des onduleurs, estimation de productible P50 et P90. Si archelios™ PRO joue la carte d’un outil unique avec la 3D intégrée, il se positionne également comme un outil de conception ouvert. Il permet de gérer des projets avancés nécessitant des calculs de structures, de terrassement ou encore la prise en compte d’environnements avec une topographie complexe.

• Plugin SketchUp et Revit® Ces deux plugins permettent à l’utilisateur de réaliser la modélisation « avancée » d’un projet. Avec SketchUp, il est possible de réaliser une modélisation détaillée des bâtis et des masques proches. De plus, la fonctionnalité 3D MAP permet de récupérer l’environnement (bâtiments et relief) en un clic. Il est également possible de positionner les onduleurs et de réaliser automatiquement le routage des câbles. Le plugin Revit®, quant à lui, est une grande nouveauté dans cette version. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d’importer des panneaux photovoltaïques issus de la base de données archelios™ PRO dans un projet Revit®, d’effectuer le calepinage et transférer le projet 3D vers archelios™ PRO.

• Passerelles K2 Base et Sunny Design

Les utilisateurs des logiciels K2 Base et de Sunny Design (K2 Systems et SMA Solar Technology) peuvent directement importer leurs projets dans archelios™ PRO, tout en conservant les paramètres de conception définis dans les deux logiciels, et continuer le dimensionnement du projet.

archelios™ CALC : gestion des optimiseurs dans les installations PV

L’utilisateur peut exporter ses projets avec optimiseurs depuis archelios™ PRO et dispose d’une vue spécifique « Optimiseur » dans archelios™ CALC. Selon le modèle d’optimiseur choisi et grâce à la base de données fabricants disponibles, les caractéristiques en sortie de la chaîne sont modifiées. Le logiciel contrôle et valide la compatibilité entre le module, l’optimiseur et l’onduleur. La note de calcul peut être éditée avec les valeurs de l’optimiseur, en conformité avec la norme choisie, et présentée aux organismes de contrôle. Toutes les normes en vigueur sont prises en charge par archelios™ CALC.