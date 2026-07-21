Les collÃ¨ges dâ€™Indre-et-Loire passent au solaire avec Solstyce

Le Conseil dÃ©partemental dâ€™Indre-et-Loire et le Groupe Solstyce finalisent lâ€™un des plus grands programmes photovoltaÃ¯ques sur collÃ¨ges de France totalisant environ 6 MWc de puissance installÃ©e. Ce projet sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie ambitieuse engagÃ©e par le DÃ©partement dÃ¨s 2020 afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la production dâ€™Ã©nergies renouvelables sur son territoire.

Ã€ travers un Appel Ã Manifestations dâ€™IntÃ©rÃªt lancÃ© en 2020, le DÃ©partement dâ€™Indre-et-Loire a engagÃ© une dÃ©marche ambitieuse visant Ã valoriser le potentiel de ses bÃ¢timents publics par le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire. Le projet confiÃ© au Groupe Solstyce porte sur le financement, la conception, la rÃ©alisation et lâ€™exploitation de centrales photovoltaÃ¯ques sur les toitures de 32 collÃ¨ges du territoire. Ce programme reprÃ©sente aujourdâ€™hui une puissance installÃ©e totale de 5,9 MWc pour une production annuelle estimÃ©e Ã 5 700 MWh.

Cette production correspond Ã la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 1 200 foyers franÃ§ais et contribuera concrÃ¨tement aux objectifs de dÃ©carbonation du territoire. Par son ampleur, ce programme figure parmi les plus importants projets de solarisation de collÃ¨ges dÃ©ployÃ©s en France et tÃ©moigne de lâ€™engagement du DÃ©partement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, de la maÃ®trise de son empreinte environnementale et du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables.

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Le solaire au cÅ“ur de la transformation Ã©nergÃ©tique des collÃ¨ges de Touraine

EngagÃ© depuis plusieurs annÃ©es dans une stratÃ©gie globale de performance Ã©nergÃ©tique de ses bÃ¢timents publics, le DÃ©partement de la Touraine a notamment remplacÃ© ses anciennes chaudiÃ¨res fioul par des solutions biomasse ou gaz vert et engagÃ© le verdissement de sa flotte de vÃ©hicules. Le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que constitue une nouvelle Ã©tape marquante de cette feuille de route Ã©nergÃ©tique. Â« Avec ce programme photovoltaÃ¯que dÃ©ployÃ© sur les collÃ¨ges de Touraine, le DÃ©partement franchit une nouvelle Ã©tape dans sa stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique. Nous faisons le choix de valoriser notre patrimoine public pour produire une Ã©nergie renouvelable locale, rÃ©duire l’empreinte environnementale du territoire et prÃ©parer les usages de demain. Cette rÃ©alisation symbolise notre conviction : celle que les collectivitÃ©s ont un rÃ´le majeur Ã jouer dans les transformations qui faÃ§onnent l’avenir de nos territoires. Â» confie NadÃ¨ge Arnault, PrÃ©sidente du Conseil dÃ©partemental dâ€™Indre-et-Loire. La dÃ©libÃ©ration adoptÃ©e le 25 septembre 2020 a permis de lancer un Appel Ã Manifestations dâ€™IntÃ©rÃªt afin dâ€™identifier un partenaire en capacitÃ© de concevoir, financer, rÃ©aliser et exploiter des centrales photovoltaÃ¯ques sur le patrimoine dÃ©partemental. Ã€ lâ€™issue de la procÃ©dure de sÃ©lection conduite entre 2020 et 2021, le Groupe Solstyce a Ã©tÃ© retenu pour accompagner le DÃ©partement dâ€™Indre-et-Loire dans la mise en Å“uvre de ce programme dâ€™envergure.

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Sur le principe du tiers investissement

Le modÃ¨le Ã©conomique retenu repose sur le principe du tiers investissement. Il prÃ©voit la mise Ã disposition des toitures des collÃ¨ges au Groupe Solstyce, permettant au DÃ©partement de percevoir une redevance tout en valorisant son patrimoine au service de la transition Ã©nergÃ©tique. Les installations sont aujourdâ€™hui exploitÃ©es dans le cadre dâ€™un dispositif de revente totale de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite. Des rÃ©flexions sont dâ€™ores et dÃ©jÃ engagÃ©es autour du dÃ©veloppement de futures boucles dâ€™autoconsommation collective, afin de permettre, Ã terme, lâ€™alimentation de certains Ã©quipements publics du territoire par une Ã©nergie renouvelable produite localement. Â« Les collÃ¨ges sont au cÅ“ur de la vie de nos territoires. Ils accueillent chaque jour plusieurs milliers de jeunes Tourangelles et Tourangeaux. En Ã©quipant leurs toitures de panneaux photovoltaÃ¯ques, nous renforÃ§ons la qualitÃ© et la performance de notre patrimoine tout en donnant une dimension supplÃ©mentaire Ã ces Ã©tablissements : celle d’Ã©quipements publics pleinement engagÃ©s dans les enjeux Ã©nergÃ©tiques et environnementaux de notre temps Â» ajoute Alain Anceau, vice-prÃ©sident Ã la transition Ã©nergÃ©tique.

9 millions dâ€™euros investis par le Groupe Solstyce pour solariser les 32 collÃ¨ges

Le programme reprÃ©sente prÃ¨s de 9 millions dâ€™euros dâ€™investissement et a nÃ©cessitÃ© une coordination Ã©troite entre les Ã©quipes du DÃ©partement, les Ã©tablissements scolaires et les partenaires techniques afin de rÃ©aliser les travaux en site occupÃ©. Lâ€™ensemble des interventions a Ã©tÃ© conduit en tenant compte des contraintes spÃ©cifiques au milieu scolaire, afin de garantir la continuitÃ© des enseignements et la sÃ©curitÃ© des Ã©lÃ¨ves comme de la communautÃ© Ã©ducative.

Les premiÃ¨res centrales ont Ã©tÃ© mises en service dÃ¨s mai 2023 et le dÃ©ploiement du programme sâ€™est poursuivi jusquâ€™en dÃ©cembre 2025. Â« Ce projet illustre lâ€™importance dâ€™une collaboration Ã©troite entre collectivitÃ© et opÃ©rateur de transition Ã©nergÃ©tique pour valoriser le patrimoine public au service du territoire. Nous remercions particuliÃ¨rement les Ã©quipes du DÃ©partement pour la qualitÃ© du travail de co-construction menÃ© tout au long du projet. Nos Ã©quipes poursuivent dÃ©sormais cette dynamique Ã travers les missions de maintenance et dâ€™exploitation des 32 toitures solaires Â» assure Guillaume David, PrÃ©sident du Groupe Solstyce. Le financement du projet a notamment Ã©tÃ© soutenu par la Banque Populaire Auvergne RhÃ´ne Alpes, Ã travers sa Banque de la Transition Ã‰nergÃ©tique.

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EncadrÃ©Â

Une collaboration qui se poursuit pour garantir la performance des actifs Ã©nergÃ©tiques

Au-delÃ des phases de financement et conception/rÃ©alisation des centrales solaires, le Groupe Solstyce assurera lâ€™exploitation et la maintenance des installations afin de garantir leur performance dans la durÃ©e.