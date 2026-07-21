Enerplan : lâ€™UniversitÃ© de l’Autoconsommation photovoltaÃ¯que (UAPV26) aura lieu le 23 septembre Ã  Paris

Lâ€™Ã©dition 2026 de l’UniversitÃ© de l’Autoconsommation photovoltaÃ¯que (UAPV) organisÃ©e par Enerplan aura lieu le mercredi 23 septembreÂ 2026, Ã ParisÂ et en distanciel.Â Chaque annÃ©e, lâ€™UAPV est lâ€™occasion de faire le point sur les enjeux rÃ¨glementaires, les dynamiques de marchÃ© et les perspectives de lâ€™autoconsommation solaire.Â Un rendez-vous essentiel Ã un moment de transformation du secteur : malgrÃ© les Ã coups rÃ¨glementaires, le marchÃ© se massifie, se diversifie, innove.

Lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Autoconsommation PV (UAPV) se dÃ©cline en 2 temps :

Le mercredi 23 septembre, une journÃ©e en session plÃ©niÃ¨re : Tables rondes et keynotes

les 12 et 16 octobre, deux demi-journÃ©es de webinaires-ateliers professionnelsÂ interactifs

Point important :Â lâ€™inscription Ã la journÃ©e plÃ©niÃ¨re du 23 septembre, en prÃ©sentiel comme en distanciel, vous donne accÃ¨s Ã la totalitÃ© des webinaires.