ABB investit dans la start-up Edgecom, spÃ©cialisÃ©e dans la gestion Ã©nergÃ©tique par IA gÃ©nÃ©rative

ABB investit dans un partenariat stratégique avec Edgecom Energy, une start-up de gestion énergétique basée à Toronto. La plateforme unique de gestion énergétique de l’entreprise utilise l’intelligence artificielle (IA) pour aider les utilisateurs industriels et commerciaux à gérer et réduire les pics de leur demande en énergie. Cette entreprise est la première sur le marché à utiliser un copilote basé sur l’IA générative pour optimiser l’expérience utilisateur.

Ce partenariat implique un investissement minoritaire dans Edgecom via ABB Electrification Ventures, la division de capital-risque d’ABB Electrification. Elle fait partie de la structure ABB Ventures à l’échelle du Groupe ABB, qui investit dans des entreprises de technologies transformatrices qui font avancer la vision d’un monde électrifié et automatisé plus durable d’ABB. Edgecom a été lauréat du Startup Challenge d’ABB en 2024.

Le rôle clé que doit jouer la gestion numérique de l’énergie

L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’il faut doubler le rythme des progrès en efficacité énergétique au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Elle souligne également le rôle clé que doit jouer la gestion numérique de l’énergie. Les équipes d’innovation de la division Smart Power d’ABB vont collaborer avec Edgecom pour développer de nouvelles solutions basées sur l’IA afin d’aider les clients d’Amérique du Nord à économiser de l’énergie et réduire leurs coûts. « Les partenariats pour la gestion de l’énergie par intelligence artificielle sont essentiels à la stratégie d’ABB Electrification. Edgecom démontre comment l’IA générative peut créer de la valeur commerciale à partir de données complexes avec une interface facile à utiliser. L’entreprise possède également l’évolutivité et l’interopérabilité qu’ABB recherche pour développer son écosystème d’IA dédié à la gestion énergétique. » explique le Président de la division Smart Power d’ABB, Massimiliano Cifalitti.

« Créer un avenir plus efficace et durable pour les industries du monde entier »

L’intelligence artificielle peut être un véritable atout pour la gestion de l’énergie. Les solutions d’électrification numérique d’ABB collectent des données sur tout le réseau électrique d’un site. Le copilote énergétique IA d’Edgecom peut convertir ces ensembles de données complexes en opportunités d’économies d’énergie. S’adaptant aux objectifs du client, le copilote utilisant l’énergie de l’IA propose des ajustements simples pour réduire les factures ou des idées intelligentes pour limiter l’empreinte écologique. L’IA générative transforme la gestion de l’énergie en permettant des stratégies sur mesure qui contribuent à réaliser des économies sur les actifs et les installations énergivores. Cette technologie optimise le rendement des actifs, intègre les opérations aux programmes du marché de l’énergie et aux tarifs, améliore l’efficacité énergétique et guide les opérateurs vers des décisions en matière d’énergie plus efficaces. Et le PDG et Co-fondateur d’Edgecom, Behdad Bahrami de conclure : « Alors que la transition énergétique s’accélère, les partenariats innovants comme celui-ci sont essentiels pour créer un avenir plus efficace et durable pour les industries du monde entier. »