Les centres de donnÃ©es doivent faire face aux progrÃ¨s de l’IA et aux dÃ©fis de durabilitÃ©

Les centres de donnÃ©es se dÃ©veloppent Ã une vitesse record pour rÃ©pondre Ã la double pression des charges de travail de l’intelligence artificielle (IA) et des exigences de durabilitÃ©. Et lâ€™utilisation des Ã©nergies vertes de devenir de plus en plus vitalesÂ !

L’IA entraÃ®nant une croissance sans prÃ©cÃ©dent de la capacitÃ©, des investissements et de l’Ã©chelle des infrastructures, les opÃ©rateurs doivent Ã©galement relever des dÃ©fis croissants en matiÃ¨re de durabilitÃ©, tels que la montÃ©e en flÃ¨che de la consommation d’Ã©lectricitÃ©, des besoins en refroidissement et de l’utilisation de l’eau, ce qui rend l’innovation en matiÃ¨re d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et de technologies vertes de plus en plus cruciale.

Des grands centres de donnÃ©es Ã©nergivores

Le rapport d’intelligence stratÃ©gique de GlobalData, Â« Data Centers Â», rÃ©vÃ¨le que les charges de travail de l’IA repoussent les limites de la capacitÃ© des centres de donnÃ©es, la plupart des formations Ã l’IA se dÃ©roulant dans des installations Ã grande Ã©chelle. Les centres de donnÃ©es offrent stabilitÃ© et puissance de calcul, ce qui permet aux entreprises d’exÃ©cuter des applications importantes, de stocker des donnÃ©es prÃ©cieuses et de fournir des services en ligne. En consÃ©quence, les centres de donnÃ©es sont devenus essentiels Ã la vie moderne et sont de plus en plus reconnus comme un service public critique. L’ampleur des investissements dans l’infrastructure des centres de donnÃ©es est sans prÃ©cÃ©dent. Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta ont dÃ©clarÃ© des dÃ©penses d’investissement combinÃ©es de 245 milliards de dollars en 2024, et les prÃ©visions de ces entreprises suggÃ¨rent que ces dÃ©penses pourraient dÃ©passer 360 milliards de dollars en 2025, principalement en raison des investissements liÃ©s Ã l’IA. Â Â« Ils se font concurrence pour construire de grands centres de donnÃ©es et les remplir de puces spÃ©cialisÃ©es afin de rester en tÃªte de la course Ã la domination de l’IA. Â» prÃ©cise Martina Raveni, analyste au sein de l’Ã©quipe Strategic Intelligence de GlobalData.

La consommation d’Ã©lectricitÃ© des data centers fera plus que doubler entre aujourdâ€™hui et 2030

La plupart des formations Ã l’IA ont lieu dans des centres de donnÃ©es Ã grande Ã©chelle. Les modÃ¨les d’IA nÃ©cessitent une infrastructure de calcul haute performance (HPC), des puces spÃ©cialisÃ©es, une mÃ©moire volumineuse et des systÃ¨mes de refroidissement avancÃ©s, ce qui rend les centres de donnÃ©es modernes essentiels au dÃ©veloppement de l’IA. En tant que moteurs importants de la demande d’Ã©lectricitÃ©, les centres de donnÃ©es sont confrontÃ©s Ã un Ã©norme dÃ©fi en matiÃ¨re de durabilitÃ©. Selon l’Agence internationale de l’Ã©nergie (AIE), leur consommation d’Ã©lectricitÃ© fera plus que doubler pour atteindre environ 945 tÃ©rawattheures (TWh) d’ici 2030, contre 415 TWh en 2024. Les systÃ¨mes de refroidissement et de climatisation consomment beaucoup d’Ã©nergie, et la consommation d’eau est un autre problÃ¨me environnemental important associÃ© aux centres de donnÃ©es. Â« Les gÃ©ants de la technologie et les opÃ©rateurs de centres de donnÃ©es se tournent de plus en plus vers des solutions Ã©nergÃ©tiques Ã faible Ã©mission de carbone pour rÃ©pondre Ã la demande croissante d’Ã©nergie au sein de leurs centres de donnÃ©es. Les entreprises qui dÃ©veloppent et dÃ©ploient des technologies de refroidissement innovantes, en particulier le refroidissement liquide, verront probablement une demande accrueÂ Â» conclut Martina Raveni.