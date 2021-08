GlobalData rÃ©vÃ¨le les 10 principaux influenceurs de l’Ã©nergie solaire sur Twitter au deuxiÃ¨me trimestre 2021

Les émissions croissantes de gaz à effet de serre, les incitations gouvernementales et les dégrèvements fiscaux ainsi que l’augmentation de l’intérêt des investisseurs stimulent le marché mondial de l’énergie solaire. Les entreprises répondent également à la demande croissante d’énergie fiable et durable. Dans ce contexte, GlobalData a classé les principaux influenceurs de l’énergie solaire au cours du deuxième trimestre (T2) de 2021, sur la base de leurs performances et de leur engagement sur Twitter.

La plate-forme d’influence de l’énergie solaire de GlobalData suit les 150 meilleurs experts de l’énergie solaire et leurs discussions sur des sujets liés à l’innovation, aux tendances, aux entreprises, etc. partage en grande partie des mises à jour sur les produits et services d’énergie propre sur Twitter.

Si Tor Valenza demeure en tête avec un indice de 100, Jesse Jenkins, deuxième, est devenu le prochain grand influenceur parmi les experts en énergie solaire avec un score d’influence de 87. Jesse Jenkins est professeur adjoint à l’Université de Princeton et ingénieur en systèmes énergétiques à grande échelle, en se concentrant sur le secteur de l’électricité en évolution rapide. Mark Z Jacobson, avec un score d’influence de 80 sur la plateforme d’influence de l’énergie solaire GlobalData, a été classé troisième au deuxième trimestre 2021. Mark Z Jacobson est professeur de génie civil et environnemental et directeur du programme Atmos/Energy à l’Université de Stanford. Mark Z Jacobson partage principalement ses points de vue et opinions sur le climat, la pollution de l’air, les énergies propres et renouvelables.

Smitarani Tripathy, analyste d’influence chez GlobalData, commente : « Le stockage d’énergie, les batteries et l’énergie propre ont été les sujets les plus discutés parmi les principaux influenceurs de l’énergie solaire au cours du deuxième trimestre 2021. Les conversations ont révélé que des entreprises de premier plan se proposent d’investir dans diverses stratégies pour optimiser et stocker l’énergie solaire dans les usines de batteries, dans un objectif de transition vers une énergie propre.