Chaleur solaire/ Les capteurs PVT gagnent du terrain via les PAC

MarchÃ© de niche, les capteurs photovoltaÃ¯ques-thermiques (PVT) – Ã©galement connus sous le nom de capteurs hybrides qui associent un module photovoltaÃ¯que Ã un absorbeur thermique situÃ© en face arriÃ¨re – augmente progressivement dans le monde.

La double fonctionnalitÃ© PV + thermique fait des capteurs PVT une source d’Ã©nergie idÃ©ale et flexible pour les bÃ¢timents, en particulier pour l’approvisionnement en eau chaude ou pour soutenir les systÃ¨mes de pompes Ã chaleur. Dans ce domaine, Laetitia Brottier, Cofondatrice et Directrice Innovations de Dualsun et vice-prÃ©sidente solaire et bÃ¢timent d’Enerplan, confirme une croissance de 10% en 2025 versus 2024 au sein de son entreprise provenÃ§ale. Â«Â Nous sommes en croissance sur le PVT. Cette dynamique est essentiellement stimulÃ©e par le regain dâ€™intÃ©rÃªt croissant des pompes Ã chaleur. Câ€™est une vraie transition. Lâ€™eau chaude ne compte plus que pour un tiers des ventes lÃ oÃ¹ la solarothermie via les PAC reprÃ©sente dÃ©sormais les deux tiers. Le potentiel est Ã©norme, le chauffage pesant 80% de lâ€™Ã©nergie des logements. Il y a en France 6 millions de chaudiÃ¨res fioul Ã remplacer pour bouter les fossiles hors de France. Le PVT fait partie des solutions. Il est aussi Ã noter que notre CA croÃ®t Ã lâ€™international, lÃ oÃ¹ la France ralentit plus que les autresÂ Â» analyse Laetitia Brottier. Sur le plan industriel, les auteurs de Solar Heat Worldwide qui ont rÃ©alisÃ© une Ã©tude dÃ©taillÃ©e sur le sujet ont Ã©galement observÃ© un nombre croissant d’entrants sur le marchÃ© du PVT, avec un record de 46 fabricants dÃ©clarant des ventes en 2024. LÃ oÃ¹ la demande existe, une offre se crÃ©e. Au total, 37,5 MW th de capacitÃ© thermique et 18,6 MWc de puissance photovoltaÃ¯que ont Ã©tÃ© installÃ©s, ce qui reprÃ©sente une augmentation de 13 % de la puissance thermique par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente.