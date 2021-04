SolvÃ©o rÃ©alise une levÃ©e de fonds en fonds propres de 30 millions d’euros

Finergreen a agi en tant que seul conseiller financier du Groupe Solvéo dans le cadre d’une levée de fonds en actions de 30 M €. Cette levée de fonds permet au Groupe Solvéo d’accélérer le développement de son pipeline éolien et solaire – plus de 1 GW – situé en France. La transaction a été conclue avec succès avec Crédit Mutuel Capital Privé et Midi 2I. Les deux investisseurs ont exprimé leur volonté de participer au développement du Groupe à travers un partenariat à long terme.

Solvéo, développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables, s’est associé au fonds Siloé Infrastructures géré par Crédit Mutuel Capital Privé, chef de file, et au fonds Midi Energy géré par MIDI 2i (filiale de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées), afin de conduire son pipeline actuel de projets d’énergie solaire et éolienne, qui dépasse 1 GW.

Solvéo a choisi en 2008 de répondre aux enjeux climatiques et énergétiques en impliquant les populations et les communautés locales. L’aspiration du groupe est de permettre à chacun d’exploiter au mieux ses ressources locales pour contribuer aux ambitieux objectifs de développement durable fixés par les politiques publiques. Solvéo s’appuie sur son expertise en développement, financement, construction, exploitation et maintenance de parcs solaires et éoliens pour placer la croissance verte au cœur de ses préoccupations quotidiennes.

Le Crédit Mutuel Capital Privé et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées participent, via leurs fonds dédiés aux énergies renouvelables, à l’augmentation de capital de Solvéo en prenant une participation minoritaire. En plus de l’achèvement de son pipeline actuel de projets éoliens et solaires Greenfield, cette levée de fonds permettra à Solvéo d’accélérer sa transition vers un modèle de production locale indépendante d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. En s’associant à la fois à un groupe mutualiste et à un acteur local, Solvéo renforce sa stratégie d’accompagnement des collectivités locales, des citoyens et des acteurs dans leurs projets territoriaux.