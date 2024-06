Les cÃ¢bles ENERGYFLEX de Nexans offrent une performance au feu inÃ©galÃ©e

Nexans vient de dévoiler sa nouvelle gamme de câbles de connexion pour les panneaux solaires : ENERGYFLEX®. Ces câbles solaires sont les premiers du marché à atteindre le niveau de performance au feu B2ca selon la classification du Règlement des Produits de Construction (RPC), offrant une réduction significative de la propagation de l’incendie. Ils seront produits dans l’usine Nexans d’Andrézieux en Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle Nexans fabrique ces types de câbles depuis plus de 15 ans.

Nexans, entreprise spécialiste de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et de services associés, a lancé à l’occasion du salon Intersolar de Munich une toute nouvelle gamme de câbles électriques à destination des EPC[1] et installateurs de panneaux photovoltaïques.

Une innovation technique majeure pour améliorer la fiabilité et la résistance des câbles

Les nouveaux câbles ENERGYFLEX, conçus pour relier les panneaux solaires aux onduleurs, se distinguent des câbles déjà présents sur le marché par des spécifications techniques reconnues comme les plus avancées.

Développés en réponse aux besoins exprimés par ses clients et aux incidents survenus dans les fermes solaires existantes, ils rencontrent un succès remarquable grâce au haut niveau de certification dont ils bénéficient, par des organismes mondialement reconnus. La garantie de 30 ans proposée par Nexans est également particulièrement avantageuse pour ses clients et témoigne de la fiabilité des produits du Groupe. Une des deux nouvelles gammes garantit une sécurité au feu accrue grâce à sa certification B2ca s1 d2 a1 permettant de limiter la propagation de l’incendie à une hauteur de 1,5 mètres alors qu’un câble standard brûle dans sa totalité. La seconde gamme répond aux normes les plus strictes en matière de résistance à l’eau, garantissant ainsi une performance exceptionnelle en immersion et renforçant la fiabilité des installations solaires flottantes. Ainsi, ces câbles pourront être utilisés aussi bien pour des fermes de panneaux solaires sur le sol que sur des toits ou encore en pleine mer ou sur un lac.

Une nouvelle gamme adaptée aux demandes croissantes du marché

Alors que le marché de l’énergie électrique d’origine solaire est en pleine expansion, affichant un taux de croissance annuel de l’ordre de 10%, Nexans s’impose comme l’unique fournisseur de câbles électriques offrant un niveau de performances au feu répondant à la classification B2ca. Cette innovation répond à une demande croissante pour des solutions plus sûres et plus durables.

Fabriqués à Andrézieux en région Auvergne-Rhône-Alpes, les câbles ENERGYFLEX illustrent l’ancrage industriel de Nexans en France et son ambition de produire, au plus proche de ses clients, des solutions de haute qualité. Nexans renforce ainsi sa position d’acteur clé dans l’industrie des énergies renouvelables en France et en Europe en devenant le seul acteur à proposer des produits de cette qualité. « Nexans réaffirme son rôle de pionnier dans le secteur de l’énergie solaire avec sa nouvelle gamme ENERGYFLEX. Ce produit novateur dont nous sommes très fiers promet de transformer le secteur en offrant des solutions plus sûres et plus durables à tous nos clients, tout en soutenant l’industrie locale et en répondant aux défis environnementaux actuels », a déclaré Jean-Marc Rety, Vice-président transport et énergie Europe chez Nexans.