Le Groupe Roullier dÃ©carbone son activitÃ© en partenariat avec le Groupe Urbasolar

Le Groupe Roullier et Urbasolar ont inauguré le 20 juin dernier un nouveau parc solaire situé à la Dominelais-Les Gressières (Ille-et-Vilaine). Répartis sur les 4 hectares d’un ancien site de motocross qui exclut la possibilité d’une revalorisation agricole ou forestière du terrain à moyen terme, les 9 500 panneaux solaires atteindront une puissance de 4MWc et produiront annuellement 5 GWh d’électricité verte.

Soutenu activement par les élus de la commune et de Bretagne Porte de Loire Communauté, l’aménagement du parc solaire de La Dominelais est le résultat d’un partenariat entre l’expert du photovoltaïque Urbasolar qui construit la centrale et l’exploite, et le Groupe Roullier, spécialiste de la nutrition végétale et animale au niveau mondial et acteur de l’agroalimentaire qui s’engage à s’approvisionner pendant 15 ans auprès de la centrale photovoltaïque de La Dominelais. Ce projet prend la forme d’un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable de longue durée, appelé Corporate PPA (Power Purchase Agreement), par lequel une entreprise s’approvisionne directement auprès de parcs d’énergies renouvelables. Ce type de contrat est un levier important de la transition énergétique du Groupe Roullier, sécurisant son approvisionnement en électricité verte à un prix fixe et compétitif sur le long terme.

Le Groupe Roullier améliore son mix énergétique par un approvisionnement direct et durable en électricité verte

Dans le cadre d’un Corporate PPA signé en 2023, le Groupe Roullier s’engage à s’approvisionner pendant 15 ans auprès de la centrale photovoltaïque de La Dominelais. A l’usage exclusif du Groupe Roullier, cette installation solaire capable de produire 5 GWh d’énergie verte par an (soit l’équivalent de 2 500 personnes en électricité), assurera un approvisionnement direct couvrant 5 % des besoins nationaux annuels en énergie du Groupe Roullier et alimentera ses 35 unités industrielles françaises, conformément à sa volonté de décarboner massivement son activité. La Dominelais est l’un des deux Corporate PPA signés auprès d’Urbasolar en 2023 par le Groupe Roullier. Le second concerne un parc photovoltaïque d’une capacité de 5 MWc, situé à Montpon-Ménestérol (24). Ce deuxième PPA commencera au 1er janvier 2025. « Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le Groupe Roullier et de cette réalisation qui se trouve être le premier projet livré du Groupe Urbasolar en Bretagne. La qualité de nos actifs, notre expertise et notre volonté d’œuvrer aux côtés de nos clients nous permettent de les accompagner dans l’approvisionnement durable et sécurisée d’électricité verte au travers de Corporate PPA. L’engagement du Groupe Roullier dans cette démarche et la confiance qu’il nous a accordé, conforte notre volonté de déployer ce que nous savons être une des solutions de décarbonation du mix énergétique français. », commente Gilles Attolini, Directeur Financier d’Urbasolar.

Développer de nouvelles sources d’EnR s’inscrit dans la politique ambitieuse du Groupe Roullier en matière de décarbonation de son activité

Le Groupe Roullier s’est fixé pour objectif de réduire de 30 % ses émissions de CO 2 entre 2022 et 2040, en actionnant plusieurs leviers. Par exemple, il a largement investi dans la biomasse pour la production de chaleur de ses sites industriels. Ainsi, près de 25 % de ses besoins énergétiques nationaux sont générés via la biomasse, le Groupe Roulllier travaillant à réduire la part du gaz naturel dans son mix énergétique. En ce qui concerne l’intégration du photovoltaïque, celle-ci représentera à terme 15 % de ses approvisionnements en électricité en France, auquel contribue le Corporate PPA. C’est une part non négligeable du mix énergétique du Groupe Roullier, compte-tenu de ses activités. « Plutôt que de nous contenter d’acquérir de l’énergie verte via un fournisseur classique, ce qui ne contribue généralement pas à la création de nouveaux sites de production d’énergie renouvelable, nous avons opté pour une démarche proactive afin d’enrichir notre mix énergétique. Cela se concrétise par notre soutien au développement de deux installations solaires photovoltaïques assuré par Urbasolar qui s’impose sur le marché par la qualité de ses ouvrages, son attention particulière à préserver la biodiversité du site et son travail de revalorisation parcellaire à l’issue de la période d’exploitation. Cela demande de nous engager pendant 15 ans mais nous avons la certitude que nous faisons une vraie différence en augmentant la part des énergies renouvelables en France », explique Benoit Jimenez, Directeur de la Transformation Durable du Groupe Roullier.

Le respect de la biodiversité au cœur du projet

Sensible aux enjeux environnementaux des sites sur lesquels le groupe Urbasolar implante ses centrales solaires, une attention particulière a été portée pour préserver la faune et la flore et développer la biodiversité du site.

Ainsi, le calendrier des travaux a été adapté de manière à respecter le cycle de vie naturel des écosystèmes présents, des zones ont été évitées pour ne pas porter atteinte aux espèces répertoriées lors de l’étude environnementale préalable et une haie d’espèces locales a été plantée pour servir de refuge naturel à de nombreuses espèces et veiller à l’intégration paysagère du projet. De plus, Urbasolar s’est investi dans la préservation de l’écosystème avoisinant le site de la centrale en participant à la restauration de la ripisylve*, en collaboration avec le Syndicat Chère Don Isac et en assurant l’entretien du cours d’eau. L’ensemble de ces actions a permis l’enrichissement de la biodiversité du site et de ses alentours.

* Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau.