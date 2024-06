Le FranÃ§ais ArcelorMittal parmi les gagnants du prix The smarter E AWARD dâ€™intersolar

Innovantes, inventives et intelligentes : c’est ainsi que se distinguent les candidatures au prix The smarter E AWARD. Ce prix récompense les entreprises, dont les solutions et projets jouent un rôle majeur dans la réalisation actuelle et future d’un approvisionnement énergétique renouvelable disponible 24h/24 7j/7. La cérémonie de remise du prix The smarter E AWARD met en lumière les innovations et contributions exceptionnelles. Le prix a été décerné pour la première fois dans cinq catégories à l’ICM (International Congress Center Messe München). Les lauréats sont des acteurs qui mettent à profit leur expertise pour repenser et concevoir l’approvisionnement énergétique de demain. Voici une vue d’ensemble des gagnants. A noter : l’Helioroof d’Arcelor Mittal qui a su rafler la mise dans la catégorie Photovoltaics…

Les gagnants de la catégorie Photovoltaics

• ArcelorMittal Construction : Helioroof

Helioroof est un produit de l’entreprise française ArcelorMittal pour le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) sur le toit. La solution peut être utilisée aussi bien pour les toits neufs que pour la rénovation de toits existants. Les panneaux de toit isolés en acier sont équipés de cellules TOPCon monocristallines et disposent d’une couverture en plastique. Les modules Helioroof sont préfabriqués avec des longueurs variables de deux à douze mètres et peuvent fournir une puissance de crête atteignant 2,17 kilowatts. La flexibilité dans le choix de la taille permet de les adapter exactement aux dimensions du toit. Dépourvus de verre ou de cadres de montage, ils sont d’après ArcelorMittal jusqu’à 50 pour cent plus légers, 40 pour cent plus rapides à installer et leur empreinte carbone est 25 pour cent moins importante que les systèmes photovoltaïques habituels. Les premiers tests de fiabilité ont donné des résultats prometteurs. Helioroof est une solution pratique présentant de nombreux avantages pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

• NexWafe : EpiNex

L’entreprise allemande NexWafe s’est fixé pour objectif de révolutionner la production de cellules solaires avec ses wafers EpiNex. La technologie directe gas-to-wafer rend superflus la production de polysilicium, le tirage des lingots et la découpe des wafers et élimine ainsi les pertes dues à la sciure. Les wafers EpiNex sont fabriqués en ligne par porosification des wafers germes (seed wafer) et épitaxie du silicium sur de grandes surfaces. Les couches de silicium sont tirées sur un wafer germe jusqu’à atteindre l’épaisseur souhaitée. Elles offrent un substitut parfait direct pour les wafers HJT, TOPCon et IBC existants. Les wafers EpiNex peuvent atteindre une épaisseur de seulement 50 micromètres, soit moins de la moitié des wafers habituellement fabriqués. Selon NexWafe, ces wafers font baisser la perte de silicium de 90 pour cent, la consommation d’énergie de 60 pour cent et les coûts de fabrication de 50 pour cent. La solution de NexWafe peut améliorer la durabilité dans la production de cellules solaires et soutenir la production de la prochaine génération de wafers en Europe et d’autres régions du monde.

• SMA Solar Technology : Sunny Central FLEX

Mise au point par l’entreprise allemande SMA Solar Technology, Sunny Central FLEX se présente comme l’interface décisive entre les grandes installations photovoltaïques, le réseau et les systèmes de stockage à batteries. Elle associe des convertisseurs continu-continu, des onduleurs, des transformateurs de moyenne tension et des installations de distribution dans un conteneur de 40 pieds. Cette configuration relève de manière économique les défis les plus importants en matière de stabilité du réseau et de régulation des installations solaires. Elle permet le couplage en courant continu des systèmes de stockage à batteries, améliore l’efficacité et réduit les coûts. C’est aussi l’une des premières grandes plateformes d’onduleur centrales pour les projets solaires à grande échelle qui utilisent la technologie à base de carbure de silicium. Elle présente une efficacité de conversion continu-continu pouvant atteindre 99,5 pour cent et améliore la gestion de la chaleur. En outre, la plateforme de SMA offre une mise en service et un contrôle de l’installation simplifiés, des services basés sur les données et des analyses prévisionnelles. Sunny Central FLEX est une solution intelligente qui peut accélérer l’utilisation de systèmes solaires et de systèmes de batteries de grande taille.

Les gagnants de la catégorie Energy Storage

• ESS Inc : Energy Center™

« Energy Center » est un système de batteries à flux de fer containerisé de l’entreprise américaine ESS Inc. Il offre une capacité de stockage de 1,16 mégawattheure et une puissance de recharge maximale de 174 kilowatts. Cette solution de batterie modulaire peut s’adapter à différentes applications commerciales et connectées au réseau. D’après ESS Inc. le système offre des cycles d’énergie illimités sans dégradation et ne nécessite pas de refroidissement interne. Ce système de batteries longue durée peut fournir une puissance de 145 kilowatts sur huit heures ou être configuré pour douze heures. La technologie de batterie à flux utilise des matériaux peu onéreux et disponibles en grande quantité comme le fer, le sel et l’eau et réduit ainsi les risques environnementaux et logistiques. Conçu pour une durée de 25 ans d’exploitation, le système présente une garantie de dix ans assurée par Munich RE. « Energy Center » est un système de batteries flow innovant destiné à réduire les coûts et l’empreinte écologique du stockage d’énergie commercial.

• Pfannenberg Europe GmbH : Compact Chiller VLV 12

Le « Compact Chiller VLV 12 » est la contribution gagnante de l’entreprise Pfannenberg en Allemagne. Il s’agit d’une solution thermique intelligente pour les systèmes de batteries à refroidissement liquide dans les applications mobiles ou fixes. Le Compact Chiller offre une puissance de refroidissement de 12 kilowatts à une température ambiante entre -25 et +45 degrés Celsius. Cette unité silencieuse et résistante aux vibrations peut être installée dans une armoire ou un conteneur à batteries et ne nécessite pas d’alimentation électrique externe. Le refroidisseur est conçu comme un système air/eau, il est directement alimenté par une tension continue de 570-800 V à partir du système de batteries. Le Compact Chiller VLV 12 est ainsi compatible avec une multitude de systèmes portables de stockage d’énergie par batterie. L’unité dispose en outre d’une fonction de chauffage interne pour réguler la température d’exploitation en hiver et préserver la durée de vie des batteries.

• sonnen GmbH : sonnenPro FlexStack

L’entreprise allemande sonnen a impressionné les membres du jury 2024 avec son « sonnenPro FlexStack ». Ce système modulaire de stockage d’énergie pour l’extérieur est une solution compacte et pratique pour utilisations commerciales et industrielles. Il se compose de deux, trois ou quatre cubes pour une surface totale inférieure à quatre mètres carrés. Le sonnenPro FlexStack offre une puissance de sortie de 92 à 368 kilowatts et une capacité de stockage de 110 à 495 kilowattheures. Il peut être configuré avec 20 combinaisons différentes de puissance et de capacité de stockage afin de répondre au mieux à chaque cas d’usage spécifique. Les batteries lithium-fer-phosphate du système présentent une efficacité impressionnante pour 6000 cycles et l’indice de protection IP-65 garantit une exploitation en toute sécurité à l’extérieur.

Les gagnants de la catégorie E-Mobility

• Designwerk Technologies : Megawatt Battery Charging System

L’entreprise suisse Designwerk développe des solutions de mobilité électrique depuis 2008. Son innovation qui a été primée est un système de batteries basé sur conteneur qui permet une recharge de l’ordre du mégawatt pour les véhicules électriques lourds. Les blocs-batterie ont une capacité de stockage de 2000 kilowattheures et une puissance de décharge pouvant atteindre 2,1 mégawatts. Le stockage tampon garantit la vitesse maximale de chargement même en cas de limitations de réseau et de pointes de charge tout en réduisant les coûts. Les prises de recharge à refroidissement liquide sont équipées au choix de connecteurs MCS ou CCS. La solution se distingue par un design convivial pour une utilisation facile et peut recharger des véhicules électriques lourds en seulement 45 minutes. Un autre aspect est l’approche du recyclage avec l’utilisation de batteries de traction déclassées. Le système de batteries mégawatt de Designwerk est une solution innovante pour le rechargement commercial de véhicules électriques sur des sites où le réseau est limité.

• EcoG : EcoG Connect

L’entreprise allemande EcoG développe depuis 2017 des solutions matérielles pour des stations de recharge flexibles et évolutives destinées aux véhicules électriques. Le produit « EcoG Connect » augmente l’efficacité des architectures de recharge distribuées grâce à l’utilisation de modules de puissance centraux. Le circuit matriciel à courant continu sophistiqué d’EcoG connecte de manière dynamique les modules de puissance avec des points de recharge pour véhicules électriques et fournit une puissance pouvant atteindre le mégawatt. Le circuit dynamique réduit le nombre de modules de puissance centraux nécessaires et augmente le refroidissement, la réduction des coûts et l’efficacité énergétique. Le système est indépendant du matériel et compatible avec une multitude de fabricants de modules de puissance. Selon les indications d’EcoG, la solution Connect permet de faire baisser jusqu’à 25 pour cent les dépenses d’investissement pour les stations de recharge. EcoG Connect est une solution de recharge intelligente et efficace qui contribue à construire l’avenir de la mobilité électrique.

• Apollo Power : SolarPaint

Apollo Power a été fondée en Israël en 2014. Ses modules solaires flexibles offrent une solution innovante pour relever le défi de l’exploitation économique et écologique de véhicules utilitaires comme les poids lourds et bus et d’autres applications stationnaires. Elle permet aux gestionnaires de flottes de réduire leurs émissions de CO2, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’économiser du carburant. Les kits solaires à monter soi-même comprennent deux modules de 300 watts. Une fois montés sur le toit, ils peuvent être directement raccordés à la batterie principale ou à d’autres systèmes électriques du véhicule. Les modules disposent de cellules solaires flexibles pour une longue durée de vie et un système de surveillance de la batterie pour éviter la décharge. Selon Apollo Power, les modules SolarPaint permettent d’économiser jusqu’à 10 pour cent de carburant et offrent un retour sur investissement en un an environ. Ils sont déjà utilisés par plusieurs entreprises dans les transports publics de proximité, la logistique et l’automobile. Il s’agit d’une solution de recharge simple, pratique et écologique pour les transports commerciaux.

Les gagnants de la catégorie Smart Integrated Energy

• CyberGrid : CyberNoc

L’entreprise autrichienne CyberGrid développe des logiciels intelligents permettant des réseaux électriques plus flexibles, stables et durables. La plateforme Software-as-a-Service primée « CyberNoc » facilité l’agrégation, la gestion et la monétisation des installations d’énergies renouvelables. Elle analyse les données en temps réel pour regrouper en centrales électriques virtuelles les sources d’énergie comme l’éolien, le photovoltaïque, les batteries et les véhicules électriques. La plateforme utilise des fonctions d’analyse avancées pour automatiser et optimiser le négoce d’énergie sur différents marchés de l’électricité. Elle facilite la gestion de portefeuilles énergétiques décentralisés et maximise les performances et la valeur des infrastructures de réseaux existantes. CyberNoc se distingue par sa capacité à automatiser la soumission des offres et sa connexion directe aux plateformes de marché européennes. En permettant aux opérateurs de réseaux, détaillants et communes d’intégrer plus facilement les énergies renouvelables, CyberNoc pave activement la voie vers un secteur de l’énergie plus durable.

• Dvlp.energy : dvlp.energy

L’entreprise allemande dvlp.energy aide les développeurs de projets solaires, éoliens et à batteries à trouver les meilleurs sites pour leurs nouveaux projets. Sa plateforme logicielle unique combine des données satellitaires et cartographiques avec des outils d’IA et plus de 1000 ensembles de données en Allemagne. Elle aide les développeurs à identifier et analyser rapidement les sites potentiels, ce qui économise du temps et des ressources dans la planification de projets. Le logiciel évalue des facteurs comme le type de sol, la topographie, la catégorie de zone, les mesures de protection environnementale et la possibilité de raccordement au réseau. Il peut automatiser de nombreuses étapes habituelles du processus comme le reporting et l’analyse du site et mettre en lien des développeurs avec des propriétaires fonciers intéressés. Le logiciel basé sur le cloud de dvlp.energy est un modèle performant que l’entreprise prévoit d’étendre à toute l’Europe. Le logiciel contribue à optimiser et accélérer l’utilisation des énergies renouvelables.

• The Mobility House : Battery Commercialization

The Mobility House a été fondée en Allemagne en 2009. Sa solution primée est une plateforme logicielle et technologique pour la monétisation de systèmes de stockage à batteries à l’échelle industrielle. Ses deux offres, Trading as a Service et Route to Market Service, permettent aux installations de stockage à batteries de participer facilement aux marchés secondaires et aux marchés de l’énergie. La plateforme combine la surveillance de l’état et de la température avec des algorithmes basés sur l’IA afin de maximiser le revenu commercial tout en minimisant la dégradation de la batterie. The Mobility House collabore également avec des constructeurs automobiles pour recycler des batteries de véhicules électriques usagées pour du stockage d’énergie stationnaire. Cette approche confère une nouvelle vie aux batteries usagées, augmente l’offre de composants de substitution et soutient une croissance plus durable dans le domaine de la mobilité électrique. La solution de The Mobility House contribue à optimiser la valeur sur la durée de vie et la performance des installations à batteries, et permet des réseaux électriques flexibles et stables.

Les gagnants de la catégorie Outstanding Projects

• IO-Dynamics : Last-Mile Electrification

L’entreprise allemande IO-Dynamics s’est attiré de nombreux éloges pour son projet d’électrification du dernier kilomètre. Cette solution de recharge intelligente pour les flottes commerciales de véhicules électriques aide un service de livraison national de denrées alimentaires et de boissons à transformer sa logistique sur le dernier kilomètre. Le projet a mis en œuvre une infrastructure de recharge logicielle dans 18 entrepôts qui alimente 1000 véhicules de livraison électriques. La télématique, la planification des itinéraires, les données de recharge et la disponibilité de l’énergie renouvelable sont prises en compte pour optimiser la consommation sur le réseau et l’efficacité des recharges. La solution décale automatiquement les horaires de recharge en fonction de la capacité de raccordement et des besoins énergétiques et atteint ainsi la puissance minimale requise de 1,5 kilowatt par véhicule. Le logiciel peut aussi automatiser la facturation des recharges et fournir une vue d’ensemble de toute la flotte et des points de recharge. Avec cette solution de recharge professionnelle, IO-Dynamics offre une manière abordable de rendre les livraisons plus écoresponsables sur le dernier kilomètre.

• MaxSolar : Innovation Project Bundorf

Avec son projet innovant dans la commune de Bundorf en Bavière, MaxSolar concrétise la transition énergétique. Réalisé dans le cadre d’une participation citoyenne, ce parc solaire d’une puissance de 125 MWc peut alimenter 37 500 foyers en électricité verte. Un tiers du projet appartient à une communauté énergétique locale qui offre à ses membres des avantages financiers et écologiques. Le projet suit une approche globale de la décarbonation. Le parc solaire alimente 12 stations de recharge de véhicules électriques et un réseau de chauffage urbain régénératif pour les immeubles résidentiels locaux et bâtiments communaux. Le système d’alimentation souterrain comprend une pompe à chaleur de 250 kilowatts, un réservoir d’accumulation de 75 000 litres et un chauffe-eau de secours fonctionnant grâce à la biomasse. Le parc solaire soutient aussi la biodiversité avec des zones spéciales pour les pâturages, des passages pour la faune sauvage et des semis de graines d’espèces indigènes. Le projet de MaxSolar se distingue par un fort ancrage dans la communauté et sa capacité à décarboner l’électricité, la mobilité et la chaleur à bas coût.

• Red Sea Global : Red Sea Destination Renewable Utilities Infrastructure

Le projet Red Sea Destination en Arabie Saoudite définit de nouvelles références en matière de tourisme durable. Ce resort de luxe développé par Red Sea Global est alimenté par un des plus grands systèmes solaires hors réseau au monde. Ses 760 000 modules photovoltaïques fournissent une puissance maximale de 400 MW associée à une capacité de stockage de 1300 MWh. Dès que le resort sera terminé, les 16 hôtels, boutiques et équipements de loisirs seront alimentés en énergie propre 24h/24. Le projet comprend des véhicules électriques pour transporter les clients et prévoit aussi d’électrifier de petits avions. Ces efforts visent le net zéro carbone pour l’ensemble du resort d’ici 2030. Le projet privilégie les méthodes de construction durables et encourage les initiatives de protection de la biodiversité. Le jury a salué l’ambition et la vision d’avenir du projet Red Sea Global et y voit un exemple à suivre pour le tourisme durable dans le monde entier.