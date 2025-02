GreenYellow renforce son engagement en Colombie avec le raccordement de deux nouveaux projets solaires dÃ©centralisÃ©s

Alors que la Colombie accélère sa transition énergétique, GreenYellow renforce son positionnement en tant qu’acteur clé de la production solaire décentralisée. Avec plus de 60 MWc en exploitation dans le pays, l’entreprise annonce le raccordement de deux projets solaires décentralisés dans le département de l’Atlántico. Deux nouvelles fermes solaires, Isabel López et Finca JM, totaliseront une production annuelle de plus de 4 GWh, et éviteront plus de 2 605 tonnes de CO2/an contribuant ainsi à la décentralisation du réseau électrique colombien.

En Colombie, GreenYellow vient de raccorder deux projets solaires pour une production locale et durable. Le projet solaire Isabel López à Sabana Larga produira 2,1 GWh d’énergie verte par an. Avec une capacité installée de 1 MWc, cette ferme solaire est composée de 2 070 panneaux solaires, générant une production annuelle de 2,1 GWh. Elle permettra de produire une électricité verte, locale et compétitive, tout en évitant l’émission de 1 240 tonnes de CO₂ chaque année. De son côté, le projet solaire Finca JM à Santo Tomás produira 2,14 GWh pour renforcer le réseau électrique. Ce projet solaire Finca JM, situé dans la municipalité de Santo Tomás, repose sur un système de production décentralisée optimisé. Plus de 2 070 panneaux photovoltaïques bifaciaux de 660 Wc chacun y ont été installés, accompagnés de trois onduleurs solaires de 330 kW. L’ensemble constitue une centrale solaire d’une capacité installée de 990 kWc, conforme aux exigences réglementaires colombiennes en matière de production décentralisée. Cette ferme solaire contribuera activement à la transition énergétique du pays tout en évitant l’émission de 1 365 tonnes de CO₂ chaque année.

La production décentralisée, un modèle en pleine expansion

En Colombie, la production décentralisée d’énergie s’impose comme une solution clé pour diversifier le mix énergétique et renforcer la résilience du réseau électrique. Ce modèle vise à améliorer la sécurité énergétique tout en réduisant l’empreinte environnementale du pays. En rapprochant la production des lieux de consommation, il limite la dépendance aux grandes centrales, optimise l’efficacité énergétique et minimise les pertes liées au transport de l’électricité sur de longues distances. Cette approche s’inscrit pleinement dans la stratégie colombienne de transition vers un système plus durable et fiable.

« Ces projets renforcent la production décentralisée en Colombie, réduisant la dépendance aux centrales conventionnelles, comme l’hydroélectricité et les systèmes thermiques. Ils contribuent également à la stabilité du réseau électrique en optimisant les niveaux de tension, de courant et de fréquence. » confie Miguel Barrera, responsable des projets photovoltaïques chez GreenYellow Colombia.

Un impact économique et social significatif

Au-delà de leur contribution énergétique et environnementale, ces projets génèrent plus de 120 emplois locaux et participent au transfert de compétences en matière d’installation photovoltaïque. « Nos projets ne se limitent pas à la production d’électricité verte. Ils créent de l’emploi et favorisent l’essor d’un savoir-faire local dans les énergies renouvelables. » ajoute Miguel Barrera – GreenYellow Colombia. Avec le raccordement des projets solaires Isabel López et Finca JM, GreenYellow réaffirme son engagement en faveur d’un modèle énergétique vert, innovant et décentralisé. Ces fermes solaires illustrent les avancées technologiques et environnementales du photovoltaïque, tout en mettant en lumière l’impact positif des énergies renouvelables sur les communautés locales.