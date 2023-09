Les Assises europÃ©ennes de la Transition Ã©nergÃ©tique lance un appel Ã  contribution pour rÃ©parer le climat

L’édition anniversaire des 25èmes Assises européennes de la Transition Energétique à Dunkerque lance son appel à contributions « programme » pour devenir acteur de la transition énergétique de nos territoires !

La Communauté urbaine de Dunkerque accueillera, du 28 au 30 mai 2024, au Kursaal – Palais des Congrès de Dunkerque, la 25e édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique. Comme chaque année, les co-organisateurs de l’événement – la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME invitent acteurs locaux, nationaux ou européens, engagés dans la transition énergétique de nos territoires, à jouer un rôle privilégié. Ainsi, pour contribuer à la programmation d’ateliers des Assises : élu, chercheur, technicien, financeur, entreprise, citoyen, universitaire, membre d’une association, d’une ONG ou d’une agence locale de l’énergie, entrepreneur, ingénieur, acteur de la transition énergétique, sont invités à se mobiliser et à soumettre leurs projets d’ateliers avant le 20 octobre à 12h00. Réunissant depuis 25 ans plus 3 500 congressistes, durant 3 jours, autour de problématiques concrètes liées au secteur, ce rendez-vous annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique fédère et valorise chaque année ses parties-prenantes. L’objectif est de maximiser la portée de leurs expériences et idées innovantes à travers une programmation riche de plus de 150 événements : plénières, ateliers ou visites pour réussir collectivement la transition énergétique des territoires.

Les Assises Européennes de la Transition Énergétique : le temps fort annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique depuis 25 ans

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, puis en co-organisation avec Bordeaux Métropole et en partenariat avec l’ADEME, les Assises Européennes de la Transition Energétique sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux ainsi que leurs partenaires de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux et, surtout, de partager des expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en oeuvre la transition énergétique dans les territoires. Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux, notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont devenues au fil du temps un rendez-vous annuel incontournable des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique.

Comment contribuer au programme 2024 et devenir acteur de la transition énergétique ?

Les co-organisateurs appellent les porteurs de projet à témoigner de leurs actions, de leurs expériences en matière de politique air-climat, mobilité, urbanisme, ruralité, économie circulaire, emploi, formation, industrie, nouvelles technologies, gestion des systèmes d’information, innovations sociales, coopération ou encore planification. Ainsi, élus, chercheurs, techniciens, financeurs, citoyens, universitaires, start-ups, PMI/PME, membres d’une association, d’une ONG ou d’une agence locale de l’énergie, entrepreneurs, ingénieurs, sont invités à devenir acteurs de la transition énergétique et à venir jouer un rôle privilégié en mettant en valeur leurs actions, leurs projets ou en mettant en débat leurs idées.

Plus de 300 contributions sont réceptionnées chaque année par le jury composé des co-organisateurs.

Les nouveautés 2024

Les ateliers INTERACTIONS : À la rencontre des congressistes

Interagir directement avec les acteurs de la transition énergétique.

Au plus près des porteurs de projet, les congressistes pourront échanger individuellement ou en petit groupe auprès de plusieurs pilotes de projets.

Durée : 1 heure et 30 minutes

Les ateliers SERIOUS GAME : Apprendre et se détendre

Sensibiliser les congressistes à un sujet sérieux de façon ludique.

A travers une manière surprenante et innovante, les congressistes seront sensibilisés et amenés à débattre sur un sujet dans un format dynamique : jeu de plateaux, jeu de rôle, quizz, one man show, etc.

Durée : 1 heure / Public : 15 à 20 personnes maximum.

Les ateliers CHALLENGE : Des espaces de cocréation

Comment résoudre son problème grâce à l’aide des autres ?

Les congressistes sont invités à coconstruire des pistes de solutions pour résoudre un problème ou surmonter un défi qui est probablement partagé dans les territoires.

Durée : 1 heure et 30 minutes / Public : 20 personnes maximum.

Les ateliers SOLUTION : Des moments de partage d’expérience

Partager une solution qui a déjà fait ses preuves et qui pourra inspirer les congressistes.

Projets, initiatives mais aussi technologies, la parole est donnée aux acteurs qui font avancer la transition énergétique pour partager les étapes de construction et les résultats obtenus de manières dynamique et participative.

Durée : 1 heure / Public : 20 à 30 personnes maximum.

Les étapes clés pour participer à la programmation des ateliers de la prochaine édition :

1/ Prendre connaissance du guide disponible sur ce lien : https://assises-energie.org/ressources/

2/ Construire le dossier de contribution.

3/ Déposer la contribution avant le 20 octobre 2023 à 12h00.

4/ Lien vers le dépôt des contributions :

Les critères de sélections du jury :

- Le respect du format choisi et l’originalité de l’animation envisagée

- L’originalité de la contribution (contenu)

- Le lien avec l’actualité

- L’implication de collectivités territoriales et/ou d’acteurs de la transition énergétique

- Le potentiel de reproductibilité dans d’autres projets

- La diversité et le profil des intervenant

- La dimension européenne

