Helexia signe un partenariat de gÃ©nÃ©ration distribuÃ©e dâ€™Ã©nergie solaire avec Prime Energy au BrÃ©sil

Helexia, filiale de Voltalia, vient de signer un contrat de 46 mégawatts solaires avec Prime Energy, l’un des plus grands traders d’électricité du Brésil.

Le partenariat signé entre Helexia et Exata Energia, une société de Prime Energy, prévoit la fourniture de 46 mégawatts d’énergie photovoltaïque sur une période de 20 ans, répartis sur une série de 14 projets décentralisés. Ces centrales photovoltaïques seront construites dans les trois États brésiliens de Paraná, Goiás et São Paulo. L’accord a été signé en août et trois projets sont déjà en cours de construction, pour un total de 18,2 mégawatts. La livraison de tous les projets est prévue pour la fin de l’année 2024. “La croissance d’Helexia au Brésil est remarquable et je félicite toutes les équipes d’Helexia pour ce nouveau contrat “, déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.“Cet accord marque une étape importante dans l’engagement d’Helexia à développer des projets d’énergie verte et décentralisée. Nous sommes heureux de collaborer avec Prime Energy pour réaliser cette vision commune”, ajoute Benjamin Simonis, Directeur général du Groupe Helexia.