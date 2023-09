Power2Drive Europe/Quand le parking devient centrale solaire : les parkings photovolaÃ¯ques offrent un potentiel Ã©norme

Power2Drive Europe, le salon professionnel international pour les infrastructures de recharge et l’électromobilité, présente un aperçu complet des dernières avancées et des produits les plus récents dans le domaine des parkings photovoltaïques, en montrant comment exploiter leur potentiel. Power2Drive Europe se tiendra du 19 au 21 juin 2024 à la Messe München sous l’égide de The smarter E Europe. Les deux tiers des surfaces d’exposition sont déjà occupés alors que la dernière édition s’est terminée il y a trois mois.

Qu’il s’agisse d’entreprises, de foyers privés ou de villes/communes, les parkings photovoltaïques (parkings PV) peuvent se transformer en centrales solaires. Ils représentent un potentiel énorme pour la production d’électricité propre et permettent une double utilisation des surfaces imperméabilisées. Par ailleurs, la demande en voitures électriques augmente dans le monde entier. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), leur part devrait atteindre près de 20 pour cent du marché automobile mondial d’ici la fin de l’année. C’est pourquoi de nombreux fabricants proposent aujourd’hui des packs combinant par exemple des parkings solaires et des stations de recharge pour voitures électriques.

Les parkings photovoltaïques offrent de nombreux avantages

La demande croissante en énergies renouvelables et en solutions à la fois durables et efficaces a fait naitre une multitude de concepts innovants. L’idée des parkings photovoltaïques en fait partie puisque ce concept allie la fonctionnalité à la puissance de l’énergie solaire. Partout où les gens accèdent avec un véhicule, les places de stationnement sont importantes : au travail, à la maison ou pour faire ses courses. Dans tous ces lieux, les parkings occupent de grandes surfaces imperméabilisées. Grâce aux parkings photovoltaïques, ils jouent le rôle de centrales solaires. Par ailleurs, les grands parkings peuvent contribuer à créer une vaste infrastructure de recharge pour la mobilité électrique, donc participer à la transition des transports. En plus de la production d’électricité propre et de la double utilisation des surfaces imperméabilisées, les exploitants tirent parti d’autres aspects. Ils peuvent ainsi non seulement alimenter leur bâtiment en électricité, mais aussi injecter le surplus dans le réseau public ou le transférer à des tiers. Ils économisent ainsi des coûts, réduisent leur empreinte carbone et encouragent activement le développement des énergies renouvelables. De plus, avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques, les parkings sont aujourd’hui de plus en plus souvent équipés de bornes de recharge et de wallbox. Il est donc possible d’utiliser directement l’électricité solaire produite par les parkings photovoltaïques pour la recharge des véhicules électriques. L’association d’un toit photovoltaïque et de la mobilité électrique permet par ailleurs de transformer les parkings en hubs de mobilité solaire capables d’offrir des services, par exemple en proposant une HPC (high power charging) ou des distributeurs de boissons et de snacks. Les exploitants voient ainsi s’ouvrir de vastes horizons pour de nouveaux modèles commerciaux.

Les premiers pays de l’UE misent sur l’obligation PV

Une loi, qui prévoit de couvrir au moins la moitié des parkings de plus de 80 places avec des modules photovoltaïques, est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2023. D’après le gouvernement français, les parkings photovoltaïques pourraient produire environ 9 à 11 gigawatts d’électricité, soit autant que dix centrales nucléaires. Ce type d’obligation existe également en Allemagne : ainsi, dans les Länder du Bade-Wurtemberg, de la Basse-Saxe, de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la Rhénanie-Palatinat — et à partir de novembre 2023 en Hesse — les nouvelles places de parking devront être équipées de panneaux solaires. Le minimum de places de stationnement retenu comme critère varie de 35 à 100. Alors qu’en Allemagne cette réglementation s’applique exclusivement à la construction de nouveaux parkings, la réglementation française concerne aussi bien les infrastructures existantes que les nouvelles. Si l’obligation allemande concernait également les parkings existants, près d’un quart des 215 GW de puissance photovoltaïque installée visés par le gouvernement fédéral d’ici 2030 pourrait provenir d’infrastructures PV montées sur les parkings — telle est la conclusion d’une étude de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires ISE.

Des projets innovants attestent de ce potentiel

Une vaste installation photovoltaïque de 20 hectares est en cours de construction sur le site de l’entreprise de logistique automobile Mosolf à Kippenheim, près de Lahr (Bade-Wurtemberg), sur un parking. Ce serait ainsi la plus grande de ce type, tous pays germanophones confondus. Une fois achevée, elle devrait produire environ 25 gigawattheures d’électricité par an, soit 25 000 000 kilowattheures. Après sa mise en service en 2024, elle devrait notamment permettre d’alimenter entièrement l’Europa-Park de Rust en électricité solaire pendant la saison estivale. L’investissement s’élève à environ 30 millions d’euros. Au-delà des pays germanophones : le plus grand parking photovoltaïque au monde se trouve à Biddinghuizen, aux Pays-Bas. Le parking solaire de 35 MW, équipé d’environ 90 000 panneaux solaires, y couvre 15 000 places de stationnement sur un site événementiel qui accueille chaque année plusieurs grands festivals de musique. Seul un pour cent de l’électricité qui y est produite est consommé pour faire fonctionner les festivals. Le reste est réinjecté dans le réseau. En dehors des périodes de festival, des moutons paissent sur le terrain de 35 hectares.

Encadré



Power2Drive Europe 2024 : Coup de projecteur sur les parkings photovoltaïques

Les dernières tendances et les produits les plus récents liés à l’utilisation de parkings photovoltaïques sont présentés à Power2Drive Europe, le salon professionnel international pour les infrastructures de recharge et l’électromobilité. Des parkings solaires de fournisseurs renommés tels que ClickCon, Bluetop Solar et ALUKOV seront par exemple présents dans les halls d’exposition, ainsi que dans un vaste espace extérieur. Power2Drive Europe et les salons parallèles, Intersolar Europe, ees Europe et EM-Power Europe, auront lieu du 19 au 21 juin 2024 dans le cadre de la plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie The smarter E Europe à la Messe München.