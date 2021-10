Leroy Merlin propose en partenariat avec Voltalia une nouvelle offre de toitures solaires pour les particuliers

Voltalia a signé un accord avec Leroy Merlin pour le lancement d’un service clé en main d’installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour les particuliers situés en France métropolitaine. Disponible sur le site leroymerlin.fr, cette offre démocratise l’accès à l’énergie solaire en permettant au plus grand nombre de profiter d’un service simple, fiable et compétitif.

Depuis le début du mois d’octobre, les clients de Leroy Merlin peuvent bénéficier d’un service d’installation de panneaux solaires qui combine deux expertises : celle de Leroy Merlin, spécialiste de l’équipement de maison et réseau leader en France pour le bricolage, et celle de Voltalia, expert de l’énergie renouvelable, notamment solaire, en France comme à l’international. L’offre sera commercialisée sur la page Service du site internet de Leroy Merlin, qui figure parmi les sites les plus consultés pour ce type de services.

Un accompagnement des clients en plusieurs étapes

Pour une installation de huit panneaux, soit trois kiloWatts crète (kWc), la puissance la plus commune, l’offre débutera à partir de 8290 euros TTC, avec une prime à l’autoconsommation de 1140 euros à déduire. L’offre intègre un accompagnement des clients en plusieurs étapes. L’outil de simulation esquisse les contours du besoin, du dimensionnement de la puissance à installer et du taux d’autoconsommation (part de consommation totale satisfaite par la production de la toiture, par opposition au reliquat de consommation provenant du réseau électrique et facturé par le fournisseur d’énergie). Dans un second temps, un rendez-vous de visio-vente permet de préciser et compléter les données de l’outil de simulation. Enfin, une visite terrain permet de valider les données techniques recueillies auprès du client.

Faire baisser la facture d’électricité jusqu’à 60%

Les composants (onduleurs et panneaux solaires) seront garantis pendant 12 ans et le système de montage pendant 20 ans. En fin de vie, ils seront recyclés à plus de 95% par PV Cycle, un éco-organisme sans but lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des panneaux solaires photovoltaïques usagés. Avec ce service, l’électricité produite permet de faire baisser la facture d’électricité jusqu’à 60%. De plus, les particuliers bénéficient de trois mesures mises en place par l’État : un contrat de vente de la production non consommée avec un prix fixe pour 20 ans, une prime à l’autoconsommation et la TVA réduite pour les installations jusqu’à 3kWc. Cette offre s’inscrit dans la continuité d’une collaboration initiée avec Leroy Merlin en 2020, qui propose dans ses magasins des kits solaires à installer soi-même. Entièrement destinés à l’autoconsommation, ils sont développés et assemblés par Voltalia, et commercialisés depuis plus d’un an au sein des magasins Leroy Merlin. Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, déclare : « Nous sommes très heureux de proposer avec notre partenaire Leroy Merlin des solutions solaires qui permettent à chacun de participer concrètement à la transition écologique. »