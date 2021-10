Le groupe Akuo lance la campagne de financement participatif OMEGAâ€™1 Bis lundi 8 novembre prochain

Le groupe Akuo lance le lundi 8 novembre prochain une campagne de financement participatif pour l’un de ses projets : la centrale solaire flottante OMEGA 1bis. Cette centrale de 5 MW, située sur la commune de Piolenc, dans le nord du Vaucluse, est implantée dans le prolongement d’un parc exploité depuis quelques années, OMEGA1.

Cette technologie innovante de structure flottante permet de réduire les conflits d’usage du sol. Elle est destinée à être installée sur des bassins écrêteurs de crues et d’irrigation, des réservoirs d’eau potable, des bassins industriels, des terrains inondables ou encore des lacs de carrières. Elle permettra d’alimenter environ 1 286 foyers, ce qui représente près de 321 tonnes de CO2 évitées par an.

Cette opération de financement sera ouverte à tous les particuliers et entreprises du Vaucluse, et des départements limitrophes. Cet événement permettra de rencontrer de futurs investisseurs, particuliers et entreprises, qui auront l’occasion de découvrir l’opération, en présence de Louis DRIEY, Maire de Piolenc, Clémence MERCUEYZ, Cheffe de projet O’MEGA 1bis – Akuo, Matthew MELLIN, Directeur Général – Akuo / AkuoCoop et Alexandre BEGUIN, Chargé de relations investisseurs – Akuo / AkuoCoop. Le financement participatif permettra de co-investir dans ce projet aux côtés du Groupe Akuo et de ses partenaires, la Caisse d’Epargne et BPCE (5,5 millions d’€ d’investissement). Les souscriptions sont ouvertes à partir de 50 € et jusqu’à 200 000 €. Objectif : atteindre 550 000 € de souscription.

S’en suivra le lendemain matin une visite de site de la centrale solaire flottante pour les intéressés. Une cheffe de projet aura le plaisir de faire visiter le site et d’expliquer les différentes étapes du développement de projet.