Futurs Ã©lectriques 2050 : Ã‰quilibre des Ã‰nergies estime que les dÃ©cisions doivent Ãªtre prises rapidement par le Gouvernement

L’Association Équilibre des Énergies tient à saluer le travail considérable et d’une qualité exceptionnelle réalisé par RTE dans le cadre des études sur l’évolution du mix électrique français présentées hier à la Presse. Ces travaux renouent avec la tradition française d’analyses technico-économiques de haut niveau sur l’évolution des grands systèmes énergétiques indispensables à la nation.

Équilibre des Énergies adhère aux conclusions de ces études montrant la nécessité de pourvoir à des consommations d’électricité qui iront en croissant afin de permettre de sortir des énergies fossiles et d’atteindre la neutralité carbone. Pour Brice Lalonde, président d’Équilibre des Énergies, « RTE ouvre enfin le vrai débat de la présidentielle sur l’avenir de la France souveraine et protectrice du climat ». Cette croissance, soit par l’usage direct de l’électricité, soit par la voie de l’hydrogène – sujet sur lequel Équilibre des Énergies a publié récemment une étude approfondie relative au secteur des poids lourds – n’est pas exclusive du développement des autres formes d’énergies finales décarbonées : chaleur renouvelable, solaire direct, gaz renouvelable, géothermie, etc. Parmi les scénarios proposés par RTE, Équilibre des Énergies estime indispensable de choisir rapidement une option permettant de maximiser l’efficacité économique et d’assurer l’indépendance et la stabilité de nos approvisionnements.

La souveraineté énergétique en matière d’électricité a toujours été un point fort de notre pays, elle doit être préservée. Une dépendance trop forte par rapport aux pays voisins entraînerait des risques d’instabilités, non seulement sur le plan des approvisionnements mais aussi sur le plan des prix, instabilités dont l’ampleur peut être considérable comme les événements survenus récemment sur les marchés européens du gaz et de l’électricité le démontrent. Enfin Équilibre des Énergies tient pour nécessaire d’augmenter rapidement le potentiel de flexibilités qui sera indispensable à la gestion du réseau électrique. Des possibilités existent dans les domaines du stockage de l’énergie et du pilotage de la recharge des véhicules électriques et des installations de chauffage. Elles doivent être mises en œuvre dès à présent.