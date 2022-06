Lâ€™Ã©quipe AuRA remporte la troisiÃ¨me place du Solar Decathlon Europe 21/22

Vendredi 24 juin dernier, l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes a remporté la troisième place du Solar Decathlon Europe 21/22 à Wuppertal en Allemagne !

La team AuRA sur le podium du Solar Decathlon ! Après deux années de travail intenses pour mener ce projet jusqu’au bout, un mois de compétition soutenu et plusieurs retournements de situations inattendus, l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes, seule équipe française en compétition, a remporté la troisième place du Solar Decathlon Europe 21/22 à Wuppertal (Allemagne) ! L’équipe française est arrivée à égalité avec l’équipe de Delft (Pays-Bas), avec qui elle partage cette troisième marche. « Merci à tous pour votre soutien ! Nous tenons à remercier tous ceux qui ont cru en nous, en notre projet, en nos idées. Merci à nos partenaires et mécènes d’avoir rendu ce projet possible. Ce prix nous encourage à porter ce projet plus loin : la prochaine étape est de rassembler tous ceux qui souhaitent rejoindre ou continuer l’aventure avec nous, vers la redynamisation du col de l’Arzelier et la réhabilitation de l’hôtel des Deux Sœurs » assure l’équip

e dans un communiqué.

Vers un équilibre territorial

L’équipe d’AuRA est en effet convaincue que la revitalisation des zones rurales peut être un puissant vecteur d’équilibre territorial, équilibre indispensable pour accroître la résilience des régions face aux contraintes environnementales, climatiques et sanitaires. Concrètement, il s’agit de réfléchir « sur un territoire donné, quelle est la répartition la plus efficace, la plus attractive et la plus écologiquement durable de sa population, ainsi que des activités et services dont elle a besoin ?».

Un projet territorial pour le SDE21/22

Plusieurs des projets sont situés sur le Col de l’Arzelier, caractérisé par son paysage exceptionnel, ses rochers Agathe et Sophie, et son ancien domaine skiable, aujourd’hui fermé. Ce site possède un patrimoine bâti inutilisé important, dont la réhabilitation représente un levier important de redynamisation. L’objectif de l’équipe est de revitaliser le col en insufflant une nouvelle dynamique par le développement d’activités qui favoriseront l’installation d’une population permanente. Parmi les projets réalisés, il y a la rénovation d’un hôtel vacant, typique des bâtiments des années 1970, qui est destiné à accueillir un tiers-lieu et une coopérative d’habitants.

Un démonstrateur à faible impact environnemental

Les étudiants de l’équipe AuRA ont fabriqué un démonstrateur qui a été visité par des milliers de visiteurs pendant la compétition. Ce démonstrateur montre les stratégies de réhabilitation à faible impact environnemental d’un bâtiment typique des années 1970. Pour y parvenir, les éléments suivants sont privilégiés – l’utilisation de matériaux recyclés, ainsi que de matériaux bio et géo-sourcés – une utilisation sobre et efficace du bâtiment associée à l’utilisation d’énergies renouvelables. Une troisième place bien méritée donc au vu de la pertinence du projet !

Encadré

Récapitulatif des résultats par critère d’évaluation

• Architecture : 2ème prix

• Soutenabilité environnementale : 2ème prix

• Accessibilité et viabilité de marche : 3ème prix

• Performance énergétique : 3ème prix

• Communication, éducation et sensibilisation : 5ème place

• Fonctionnement de la maison : 5ème place

• Innovation : 5ème place

• Confort : 7ème place

• Mobilité : 9ème place

• Ingénierie et construction : 13ème place