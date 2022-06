Envinergy, sacrÃ© closing autour de projets solaires !

L’objet du dernier closing d’Envinergy, pour les énergies renouvelables représente un ensemble solaire imposant de près de 77 MWc (dont 60 déjà en service, 12 prêts à construire et 5 en développement). L’ensemble des 6 sociétés de projets est capable de fournir une production annuelle permettant d’alimenter en électricité 38 000 personnes environ. Les équipes d’Envinergy ont conduit cette belle transaction sur la cession de l’intégralité des sociétés de projets, entre le vendeur, un fonds géré par Impax Asset Management, spécialisé dans les opportunités liées à la transition vers une économie plus durable et l’investisseur QUAERO CAPITAL, société attachée à l’investissement responsable et à la durabilité.

Ces centrales solaires, particulièrement bien intégrées dans l’environnement, assurent pour celles qui sont déjà en service plusieurs mesures d’accompagnement, comme l’éco-pâturage. Pour celles à construire et en développement, la même démarche de co-constrution avec les acteurs locaux sera appliquée. Une fabuleuse aventure et réussite pour Envinergy ! A noter les partenaires engagés auprès de ce process : Ravetto Associés, Iroise-Avocats, Tevali Partners, Eurocape New Energy France, Matthieu Fiocconi, Thomas Lefevre et William Boyer.