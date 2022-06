La premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que flottante en service dâ€™Occitanie inaugurÃ©e !

Vendredi 24 juin dernier, la première centrale photovoltaïque flottante de Haute-Garonne située à Peyssies, a été inaugurée en présence de Julien Picart, Directeur Développement d’Urbasolar, ainsi que de Daniel Grycza, Maire de Peyssies. Une première qui en appelle bien d’autres…

Initié par la commune de Peyssies, ce projet de centrale PV flottante conjugue enjeux environnementaux et défi technologique. Il témoigne des perspectives qu’offrent le photovoltaïque en termes de revalorisation de lacs artificiels en source de production d’énergie verte. Les travaux de réhabilitation de cette ancienne carrière restituée en plan d’eau ont débuté en février 2021 et dès février 2022 la centrale photovoltaïque de Peyssies commençait à produire ses premiers kilowattheures d’électricité d’origine renouvelable.

Une centrale solaire hautement technologique

Les 14 000 modules solaires qui composent cet ouvrage sont reliés entre eux par des flotteurs qui forment un seul et unique îlot. L’îlot lui-même est maintenu par des lignes d’ancrages fixées aux berges. Un défi technologique relevé par le département de R&D intégré d’Urbasolar qui s’attache à trouver des solutions innovantes sur mesure adaptées aux particularités de chaque site et répondant aux plus hautes exigences de qualité. Raccordée au réseau public début février 2022, la centrale solaire flottante participe à la transition énergétique du territoire en produisant chaque année 6250 MWh/an soit 10% de la consommation électrique de la Communauté de Communes du Volvestre.

Des actions fortes en faveur de l’environnement

Pour Urbasolar, chaque projet solaire est à intégrer dans le respect de son milieu naturel et le maintien de la biodiversité qui le compose. Un engagement environnemental qui se caractérise par une implantation des panneaux photovoltaïques étudiée de façon à préserver la faune fréquentant les berges, via un recul minimum de 15 mètres entre l’installation flottante et celles-ci.

En complément d’un suivi écologique rigoureux de la faune et de la flore, le groupe, en collaboration avec le CNRS, s’est également engagé à suivre l’activité aquatique afin de s’assurer que les mesures mises en place entrainent les effets prévus dans l’étude d’impact environnemental. Le lancement de 2 autres chantiers flottants sur les communes voisines de Carbonne et de Salles-sur-Garonne atteste également de la confiance que les collectivités accordent au groupe pour agir en faveur de la transition énergétique.