Solaire sans frontiÃ¨re organise sa formation : ” Lâ€™Ã©lectrification solaire photovoltaÃ¯que” du 5 au 9 octobre

Sans but lucratif (loi 1901) et agissant dans un esprit de solidarité, l’association Solaire Sans Frontières accompagne les ONG dans leurs projets d’accès à l’eau et à l’électricité grâce à l’énergie solaire. Chaque année, elle organise des formations. Objectifs : permettre aux acteurs du photovoltaïque dans les pays en voie de développement et bénévoles du secteur associatif impliqués dans des projets PV de se perfectionner sur le fonctionnement des systèmes photovoltaïques autonomes et hybrides et leur mise en pratique. Le prérequis : maitriser les bases de l’électricité. La prochaine formation aura lieu sur 5 jours du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020 à Lyon-Ecully au Centre d’accueil de Valpré. Tarif : 500€.

Cette formation est dispensée par des intervenants bénévoles parmi lesquels Gérard Moine, président de Solaire Sans Frontières, ingénieur consultant en photovoltaïque, 40 ans d’expérience dans la conception, l’installation, le suivi et la maintenance de systèmes, Jean-Pierre Bresson, membre de Solaire Sans Frontières, technicien installateur en photovoltaïque, 35 ans d’expérience dans l’installation, le suivi et la maintenance de systèmes et Gilles Pescarmona, membre de Solaire Sans Frontières, 30 ans d’expérience en ingénierie et formation professionnelle, dont 8 ans en photovoltaïque.

Au programme de la formation, une partie théorique autour des notions de base, des différents systèmes photovoltaïques autonomes ou hybrides et leurs applications, de la mise en œuvre, exploitation et maintenance des systèmes mais aussi des retours d’expérience. Côté partie pratique, les participants pourront exécuter des travaux sur plateforme photovoltaïque pédagogique :

• Modules PV : mesures: tension, courant, couplage

• Manipulations sur différents types de régulateurs PWM, MPPT

• Couplage des batteries, câblage

• Mesures sur onduleurs

• Mesures sur chargeur

www.ssf-asso.org